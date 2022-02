Martha is Dead : le jeu sera censuré sur PlayStation

C'est une double mauvaise nouvelle pour les joueurs qui attendent Martha is Dead sur PlayStation : non seulement le jeu sera censuré sur la plateforme, mais cela entraine également un report de sortie.

Martha is Dead est un thriller psychologique très attendu par de nombreux joueurs : annoncé en 2019 il proposera une aventure à la première personne située en 1944.

Attendu à la fin du mois, Wired Projection et LKA sont intervenus pour doucher les attentes des joueurs PS4 et PS5 : Sony n'a visiblement pas apprécié la version originale du titre et a demandé au studio d'édulcorer le contenu pour obtenir l'approbation d'un portage sur ses consoles.

Les développeurs devront ainsi lourdement censurer le titre pour pouvoir s'installer sur PlayStation alors même que les versions PC et Xbox resteront inchangées : aucune censure au menu et une date de sortie maintenue.

Wired Projection n'a pas précisé quels éléments seront censurés ni même quelle est l'ampleur des changements imposés par Sony, néanmoins, ces changements demandent du temps et LKA annonce déjà devoir reprogrammer la sortie du titre en version physique sur PS4 et PS5 de quelques semaines, tandis que la version numérique devrait sortir comme prévu le 24 février prochain.