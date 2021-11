Marvel's Avengers : Square Enix retire finalement ses boosts d'XP payants

Depuis le mois dernier, les joueurs de Marvel's Avengers fustigent Square Enix et Crystal Dynamics pour avoir manqué à leur promesse de ne pas proposer de boosts payants sur le titre. Une gronde qui touche à sa fin avec l'abandon du côté de l'éditeur.

Lors de la présentation initiale de Marvel's Avengers, Square Enix annonçait qu'il n'y aurait pas de boosts payants en argent réel au sein du titre, et que seuls des éléments cosmétiques seraient proposés.

Finalement l'éditeur retournait rapidement sa veste et introduisait des boosts d'XP payants le mois dernier, s'attirant les foudres des joueurs qui voyaient le titre passer sur une forme de pay to win.

La gronde et le bashing du jeu ont été sévère, la communauté ne décolérant pas contre le studio et l'éditeur. Square Enix a mis fin au bras de fer engagé avec les joueurs et annoncé supprimer ces boosts d'XP payants, précisant qu'ils pourront toutefois etre gagnés au sein du jeu sans avoir à payer donc.