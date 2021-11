Marvel's Les Gardiens de la Galaxie s'affiche en 8K et Ray Tracing

Si Square Enix était critiqué pour Marvel's Avengers et l'intégration de boosts payants, l'éditeur réalise un sans faute avec Marvel's Les Gardiens de la Galaxie.

Le titre sorti il y a un peu plus d'une semaine récolte les félicitations des critiques, peu importe la plateforme sur laquelle il a été testé. D'ailleurs, Square Enix en profite pour intégrer certaines notes reçues dans un trailer.

Chez Metacritic, le jeu récolte une moyenne de 83/100 sur Xbox Series et 81/100 sur PS5. Le titre récolte également 77/100 sur PC.

La version PC profite d'ailleurs de quelques améliorations graphiques comparées aux consoles avec notamment une gestion avancée du Ray Tracing et la possibilité de jouer en 8K. Une vidéo dans cette configuration est justement disponible du côté de Digital Dreams sur YouTube pour nous en mettre plein la vue.

La chaine en profite pour mettre en avant son ReShade Beyond All Limits, un module à installer pour profiter d'effets de lumières plus réalistes encore. Notons toutefois que les images présentées ont été capturées sur une configuration hors normes à base de RTX 3090, Ryzen 9 3900X et 32 Go de RAM.