Marvel's Spider-Man Miles Morales : le combat contre le premier boss du jeu en vidéo

Comme avec la majorité des épisodes de Spider Man en jeu vidéo, Sony compte faire du prochain titre une vitrine technologique pour sa machine nouvelle génération.

Marvel's Spider-Man Miles Morales se dévoile un peu plus à travers une nouvelle vidéo qui nous présente le premier affrontement majeur auquel les joueurs auront à faire face dans le titre. Il s'agit d'un combat de boss opposant Miles Morales au premier boss du jeu : Rhino.

On redécouvre donc un jeu très nerveux et propice aux acrobaties. Les combats s'annoncent à la fois musclés et très intenses et les graphismes assez soignés.

Le titre sera proposé sur PS4 et PS5 à partir du 19 novembre prochain.