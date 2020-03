Marvell ThunderX3 : le processeur ARM de 96 coeurs et quadruple thread

Même s'il est toujours loin de rivaliser avec l'écosystème x86, le segment des processeurs ARM pour serveurs ne manque pas de vitalité et fait monter les enchères.

L'annonce du processeur Altra d'Ampere Computing et ses 80 coeurs fonctionnant avec une consommation limitée de 210W apporte une alternative pour certains usages en datacenter et cloud mais elle n'est pas la seule.

C'est maintenant Marvell Technology qui dévoile son processeur ThunderX3 équipé de 96 coeurs avec 4 threads par coeurs, soit 384 threads au total. Prolongement du ThunderX2 de Cavium un temps plébiscité par Microsoft pour le développement d'un environnement Windows Server sur ARM, il en reprend la capacité SMT4 mais avec une nouvelle architecture et des cadences plus élevées.

Marvell tente d'exploiter ici les faiblesses d'évolution de l'architecture x86 prise au piège de sa migration retardée vers la gravure en 10 nm et vante les mérites d'une architecture offrant une meilleure efficacité énergétique et plus focalisée sur le traitement des charges de travail serveur, au lieu de la polyvalence (avec ses forces et ses faiblesses) des processeurs x86.

Le processeur ThunderX3 est gravé en 7 nm chez le fondeur TSMC et sera disponible cette année, avant un successeur ThunderX4 déjà programmé pour 2022, créant ainsi un cycle de développement de deux ans, rapporte le site AnandTech.

Si Marvell garde encore secret la plupart des détails, les coeurs exploitent un jeu d'instruction ARMv8.3+ et sont capables d'atteindre des fréquences jusqu'à 3 GHz (sur tous les coeurs) pour un TDP allant de 100 à 240W.

On pourra l'exploiter dans des systèmes single et dual socket avec dans ce dernier cas un lien CCPI (Cavium Cache Coherent Interconnect) avec 24 lignes de 28 Gbps chacune.

Les performances sur les charges de travail sont améliorées de 25% par rapport à la génération précédente, avec une progression en single thread allant jusqu'à 60% grâce aux fréquences de fonctionnement plus hautes.

Comme argument-massue, Marvell avance un ratio performance par Watt largement supérieur aux plates-formes concurrentes, de Cascade Lake-SP chez Intel à Epyc Rome pour AMD mais ne se risque pas à une comparaison avec l'Altra d'Ampere Computing, pas encore disponible.