Maserati Grecale Folgore : le nouveau SUV sera décliné en version tout électrique

Le constructeur Maserati prépare comme beaucoup d'autres marques une évolution qui le conduira à ne proposer que des véhicules électriques d'ici 2030. En avance sur cette tendance, il a présenté son nouveau SUV compact Maserati Grecale qui sera décliné en plusieurs motorisation, dont une purement électrique.

Cette dernière entrera dans sa nouvelle gamme Folgore (éclair, en italien) de véhicules à motorisation électrique qui s'étoffera ces prochaines années. Dans sa présentation, le constructeur a surtout mis en avant les autres variantes (GT, Modena, Trofeo) avec motorisation thermique ou hybride, la version électrique ne devant être commercialisée qu'en 2023.

Maserati conserve encore secrets la plupart des caractéristiques de la Grecale Folgore qui constitue son premier SUV purement électrique mais annonce déjà une charge rapide de 400V.

Dans ce que montre Maserati du design, on retrouve le logo au trident à l'avant d'un museau pointu et la signature Folgore sur le côté. La firme ne devrait donc rester discrète sur les élements signalant la motorisation électrique.

Le véhicule utilisera sa propre plate-forme électrique et non l'une de celles de la maison-mère Stellantis et il profitera pour l'habitacle du système multimédia Sonus avec son 3D et une profusion de haut-parleurs.

Si l'on retrouvera la célèbre horloge Maserati à bord, elle sera pour la première fois en version numérique sur la gamme Grecale. Les écrans de bord seront constitués d'une planche de 8,8 pouces et d'une console centrale de 12,3 pouces ainsi que d'affichages à l'arrière pour les passagers.

Les plates-formes logicielles reposeront sur le système multimédia Maserati Intelligent Assistant et sur Maserati Connect pour l'infotainment.

Maserati ne donne pas encore le prix de la Grecale Folgore mais les versions hybrides GT et Modena seront proposées autour de 63 000 à 80 000 dollars.