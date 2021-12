Mass Effect 5 : le développement confirmé, sous Unreal Engine 5

Bonne nouvelle pour les fans de la saga : le développement de Mass Effect 5 est confirmé, et il tournera sous Unreal Engine 5.

Mass Effect est une franchise qui fait beaucoup parler d'elle ces derniers mois. Nous avions eu droit à la sortie d'un remake de la trilogie originale, puis l'annonce du tournage d'une série Live Action...

Finalement, c'est Mass Effect 5 qui vient d'être officialisé. Mieux encore, Bioware a précisé que le développement du titre se fait actuellement sur l'Unreal Engine 5.

Pourquoi est-ce une bonne nouvelle ? Et bien parceque pour Mass Effect Andromeda, Electronic Arts avait contraint les équipes à opter pour son moteur graphique et physique maison, le Frostbite Engine. Mal optimisé ou peu exploité par les équipes de BioWare, le titre était sorti avec de nombreux bugs et des animations faciales loufoques qui ont quelque peu plombé la sortie du jeu.

Par ailleurs, l'Unreal Engine 5 semble avoir un temps d'avance sur la concurrence et il se tourne véritablement vers les jeux de nouvelle génération. La démonstration du moteur à travers l'expérience Matrix est saisissante, tout comme les nombreuses démos visant à mettre en avant les capacités des consoles PS5 et Xbox Series.

Mass Effect 5 se donnerait ainsi les moyens de renouer avec le succès et de se mettre à la hauteur des premiers épisodes qui ont véritablement propulsé la saga.