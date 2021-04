Mass Effect : le remaster étonne par la qualité des améliorations

Bioware travaille depuis quelque temps déjà sur Mass Effect : Legendary Edition, un remaster des trois premiers jeux de la série dont la sortie est prévue pour le 14 mai prochain.

Et les équipes ont travaillé d'arrache-pied pour proposer des visuels qui font clairement entrer les premiers opus dans le standards actuels. Bioware nous a concocté une petite vidéo de comparatif et d'explication des différents traitements opérés sur les jeux.

Bioware explique avoir analysé en profondeur chaque opus pour recenser les sources disponibles et établir un plan d'amélioration réaliste. Une IA spécialement développée pour le remaster a ensuite pris en charge l'amélioration des textures pour en quadrupler la taille et passer d'une définition de 1080p à 4K.

Par ailleurs, l'Unreal Engine 3 a été modernisé pour le titre afin de permettre aux jeux de tourner en ultra haute définition.

Selon toute logique, c'est le premier Mass Effect qui profite le plus de cette modernisation et qui aura également monopolisé le plus de ressources chez BioWare. Heureusement, le titre avait déjà beaucoup évolué au fil des différents DLC.

Globalement, on peut voir que le titre a pris un sérieux coup de jeune en adoptant de nouveaux outils comme le SSAO, l'antialiasing, de nouveaux effets de profondeur de champs, de particules et fumées, d'éclairage... Certaines scènes ont été retravaillées pour leur donner plus d'impact et les rendre plus épiques.

Le travail réalisé ici donne clairement envie de se replonger dans l'un des Space Operas les plus emblématiques du jeu vidéo.