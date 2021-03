Matebook D16 : Huawei cible les télétravailleurs et la famille

Huawei est bel et bien décidée à se faire une place sur le marché du PC portable et lance officiellement son nouveau MateBook D16, un ultrabook dédié au télétravail et à la famille.

Huawei vient de lancer son nouveau MateBook D16 sur le marché, un ultraportable qui continue sur la lancée des précédents modèles alliant confort d'utilisation, grand écran, mobilité et équipement complet.

Le D16 se dote d'un écran IPS de 16,1 pouces de diagonale de 1920x1080 pixels au format 16:9 avec des bordures limitées à 4,9 mm seulement pour atteindre un ratio d'affichage de 90%. On profite ainsi d'un écran confortable dans un laptop affichant les dimensions d'un modèle traditionnellement doté d'un écran de seulement 15 pouces.

On retrouve le clavier chicklet des précédents modèles avec une webcam escamotable logée dans une des touches au centre. Toujours pas de clavier numérique sur le D16 : Huawei a fait le choix de proposer un design uniformisé sur l'ensemble de ses portables, on retrouve donc le clavier entre deux barres abritant les haut-parleurs. Sur la droite, on profite d'un bouton d'allumage à double fonctionnalité : il propose un lecteur d'empreintes pour de l'authentification biométrique.

Le trackpad a été revisité : plus grand, il n'est plus possible de le cliquer. À la place, Huawei propose un trackpad sensible à la pression avec retour haptique. Le châssis est relativement compact : tout en métal, il ne mesure que 18,4 mm d'épaisseur pour 1,7 kg sur la balance.

En interne, on y trouve un processeur AMD Ryzen 5 4600H (6 coeurs à 3GHz, jusqu'à 4 GHz en boost), la partie graphique est dédiée à l'iGPU Radeon composé de 6 coeurs Vega. Le tout sera accompagné de 16 Go de RAM (soudée et sans port disponible) et de 512 Go de stockage en SSD NVMe.

Orientation vers le télétravail et le divertissement oblige, le D16 se dote d'une connectique complète : deux ports USB-A, deux USB-C un port HDMI et un jack 3.5mm. Point d'évolution notable, Huawei a intégré une carte compatible WiFi 6 dans son D16.

En France, le Matebook D16 sera disponible à compter de la fin avril pour un prix de 900€.