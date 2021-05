Huawei PC Week : des promos et cadeaux sur toute la gamme de PC portables MateBook !

Que vous cherchiez à renouveler votre matériel ou à vous équiper pour télétravailler, Huawei mène actuellement une vaste campagne promotionnelle avec les Huawei PC Weeks jusqu'au 2 juin prochain avec des prix réduits et des cadeaux offerts.

La marque chinoise a récemment sorti une nouvelle génération de PC portables MateBook qui se décline en trois versions distinctes : D14, D16 et MateBook X Pro, avec des configurations solides et des finitions premium.

Le D14 propose ainsi un écran de 14 pouces Full HD, un processeur Intel Core i5 ou Core i7 associé à 8 ou 16 Go de RAM et de 256 à 512 Go de stockage.

Le D16 se démarque par un écran plus grand et le choix d'une configuration AMD Ryzen 5 associé à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, il se veut particulièrement polyvalent et idéal pour le multimédia et le télétravail.

Enfin le MateBook X Pro 2021 constitue le porte-étendard de la marque, il se dote d'un écran de 13,9 pouces 3K LTPS tactile multipoint FullView 3000 x 2000 pixels (260 ppp), d'un châssis aluminium et d'une configuration à base de processeur Intel Core i5 ou i7 avec jusqu'à 1 To de stockage SSD.

Avec un châssis en aluminium, l'utraportable présente un aspect fin et léger avec 14,6 mm d'épaisseur et un poids de 1,33 kg. Il intègre une webcam 720p de type pop-up cachée dans le clavier qui dispose d'un pavé tactile Huawei Free Touch avec retour haptique. Un module NFC permet d'utiliser Huawei Share avec les smartphones de la marque. Avec une batterie de 56 Wh, l'autonomie promise est de jusqu'à 11 heures en travail intensif. Ce dernier gère le Wi-Fi 6 et au niveau connectique on trouve un port USB-A, deux ports USB-C Thunderbolt 4 et une prise jack.

Ces 3 modèles sont actuellement proposés à prix réduit et avec des cadeaux :



Vous trouverez sur cette page dédiée tous les PC portables accessibles.

Huawei ajoute également de nouveaux avantages pour les clients de sa boutique en ligne :

Offres exclusives et une Offre Flash PC à retrouver chaque jour sur le site officiel

Jusqu'à 100€ de bonus de reprise (jusqu'au 15 juin)

et toujours la livraison gratuite à partir de 99€, un coupon de -5% pour tous les utilisateurs de l'application HUAWEI STORE ou encore le paiement en x3 ou x4 sans frais pour tout achat de 149 € à 2000 €.