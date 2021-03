MateBook X Pro 2021 : Huawei monte en gamme

Le MateBook X Pro millésime 2021 affiche de nouvelles ambitions : l'ultrabook monte en gamme et compte ainsi s'imposer comme une alternative solide aux portables haut de gamme dédiés aux professionnels.

Pour ce faire, le laptop s'offre quelques atours pour le moins séduisant. Huawei a ainsi fait le choix d'intégrer un écran de 13,9 pouces 3K (3000x2000 pixels). Un ratio d'écran 3: 2 qui offre une plus grande surface d'affichage et devrait permettre de profiter d'un peu plus de confort dans le traitement de texte ou autres logiciels productifs, notamment dans tout ce qui est graphisme. En bonus, l'écran est également tactile.

L'aspect Ultrabook est conservé avec seulement 1,46 cm d'épaisseur au point le plus large et 1,33 Kg sur la balance. On retrouve un chassis en aluminium décliné en deux coloris : Space Grey et Emerald Green.

En interne, on retrouve la 11e génération de processeurs Intel sous architecture Tiger Lake. Deux configurations sont prévues selon ces dispositions :

- Intel Core i5-1135G (4 coeurs, 8 threads à 4,20 GHz en boost) associé à 16 Go de LPDDR4X et 512 Go de stockage en SSD pour un prix gravitant autour de 1500€

- Intel Core i7-1165G7 ( coeurs, 8 threads à 4,70 GHz en boost) associé à 16 Go de LPDDR4X et 1To de SSD pour un prix gravitant autour de 1800€.

La partie graphique se compose d'une carte dédiée Nvidia MX450.

Huawei insiste sur la présence d'un nouveau système de ventilation baptisé Huawei Shark reposant sur deux ventilateurs ultra fins. On trouvera une connectique complète avec 2 entrées USB-C bidirectionnelles, Bluetooth, HDMI, mais aussi du WiFi 6, un lecteur d'empreintes digitales ainsi qu'un trackpad de grande taille.

La disponibilité du MateBook X Pro 2021 est annoncée pour le mois de mai en France.