Gmail, Agenda, Drive et Docs : le design Material You déployé sur Android

Avec Material You, quelques-unes des applications phares de Google sur Android commencent à profiter de changements esthétiques.

Google a officialisé le déploiement de son interface - ou langage de design - Material You pour les applications Google Workspace sur Android. Cela touche ainsi Gmail, Meet, Drive, Docs, Sheets, Slides ou encore Google Agenda.

Le déploiement a déjà débuté pour certaines applications, tandis qu'il commencera le 19 et 20 septembre pour d'autres. Il concerne à la fois les comptes Google personnels et les clients de Google Workspace.

Sur Android 12 et avec des smartphones Pixel, il sera possible d'assortir les couleurs des applications au fond d'écran de l'appareil pour une plus grande personnalisation.

Le rendu final demeurera parfois subtil par rapport à Google Material - ou Material Design - avec des arrondis et autres changements esthétiques, sans toutefois impacter l'emplacement des boutons et la navigation.

Google souligne néanmoins une mise à jour des barres de navigation, des boutons d'action flottants améliorés et une utilisation de Google Sans Text pour une meilleure lisibilité dans les petites tailles de police.