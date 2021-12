The Matrix Awakens : la démo technique de l'Unreal Engine 5 disponible sur Xbox Series et PS5

Epic Games a ainsi publié un teaser de l'Unreal Engine 5 qui met en avant la franchise Matrix. Il s'agit de Matrix Awakens, une expérience autour du moteur graphique et physique de la société qui sera officiellement disponible en marge des Game Awards.

Un court teaser nous donne ainsi rendez-vous sur PlayStation 5 et Xbox Series pour découvrir ainsi une démo technique du moteur dans l'univers de Matrix. Il faudra attendre le 10 décembre prochain pour savoir exactement de quoi il retourne, mais le teaser présente le visage animé de Keany Reeves qui se veut en réalité être une reproduction réalisée dans le cadre du projet Meta Human, le système visages et d'animations et d'expressions photoréalistes de l'UE 5.