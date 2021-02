Mauvaise foi : quand Intel n'admet pas les performances des puces Apple M1

Avec sa nouvelle génération d'ordinateurs, Apple a frappé un grand coup. La marque a ainsi lancé sur le marché des plateformes dotées de ses propres puces M1 sous architecture ARM. Et si l'on pouvait penser que la marque ait du mal à se montrer pertinente avec un premier essai, c'est tout le contraire puisque jamais les Mac n'ont été aussi performants que depuis cette bascule.

Pour Intel, la situation est doublement difficile à accepter : d'une part la marque a été évincée par Apple alors qu'elle fournissait jusqu'ici les processeurs des MacBooks. D'autre part, le fait qu'Apple réussisse à sortir des puces bien plus performantes que les siennes alors même que le fondeur est en difficulté n'arrange pas son image...

Mais Intel n'a pas dit son dernier mot : la marque prend ainsi l'exemple du test WebXPRT 3 et compare ainsi son Core i7-1165G7 à la puce M1. Selon Intel, son processeur domine largement celui d'Apple et constate la même chose dans les applications du quotidien comme PowerPoint, PDF, Excel... Et pour enfoncer le clou, Intel précise que lors de ces tests, c'est une version ARM d'Office qui a été utilisée, et donc non optimisée pour son propre processeur...

La situation se constaterait également dans la conversion de fichiers 4K, en AVC vers HEVC/H.265 Intel évoque un Core i7 1,12 fois plus rapide que le M1.

Le Core i7 d'Intel serait également 5,67 fois plus rapide dans la réduction de bruit numérique et 6,02 fois plus performant que la puce M1 pour l'élargissement d'image (tests sous Gigapixel AI and Denoise AI)

Au jeu de la mauvaise foi, Intel va toujours plus loin et annonce que son processeur Core i7 est plus performant dans le jeu sur une liste de 10 titres populaires... Malheureusement, on se demande comment Intel a pu faire le comparatif puisque 5 des jeux utilisés pour le test ne tournent simplement pas sur Mac M1. Par ailleurs, la marque évoque le fait que la puce M1 est trop lente pour obtenir la certification EVO, mais dans les faits, aucune puce AMD ne l'est aussi puisque cette certification a vraisemblablement été créé pour les spécificités liées aux processeurs Intel...

Intel attaque également la puce M1 sur la gestion énergétique et l'autonomie : en comparant un MacBook Air M1 à un Acer Swift 5 équipé de son i7-1165G7, Intel évoque des autonomies respectives de 10h12 et 10h06... Or, certains tests ont porté l'autonomie du MacBook Air M1 à plus de 18h...

En désespoir de cause, Intel rappelle que les Mac M1 ne sont pas compatibles avec une horde de périphériques et que l'écosystème Apple reste particulièrement fermé.

La communication choisie par Intel est maladroite et clairement trompeuse, elle dénote d'une fragilité accrue du fondeur qui s'inquiète de voir le marché global du PC s'orienter vers les SoC ARM, un secteur d'activité que ne maitrise pas la marque et qui pourrait la faire plonger un peu plus.