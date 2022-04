Max Payne 1 et 2 de retour dans des remakes

Cela fait plusieurs années que des rumeurs évoquent le retour de Max Payne dans un nouveau volet. Rumeur à moitié confirmée par Rockstar puisque la franchise reviendra sous la forme d'un remake des deux premiers épisodes.

Pour ceux qui ne connaitraient pas Max Payne, le premier titre a créé une petite révolution dans l'univers du jeu vidéo en proposant du shoot à la troisième personne et en introduisant le fameux "Bullet Time", un effet de ralenti façon Matrix (dont le jeu s'inspire jusqu'à la tenue de son héros) qui permet d'éviter les balles, mais également d'anticiper les tirs sur les ennemis.

Les deux jeux sortis en 2001 et 2004 feront ainsi l'objet d'un remake. On ne parle pas d'un remaster, mais bien d'un remake, soit de nouveaux jeux qui reprendront l'histoire originale des deux titres ( avant que Rockstar ne réalise un troisième opus et n'enterre la série).

La bonne nouvelle est double puisque l'on aura donc droit au retour de Max Payne, mais cerise sur le gâteau : Rockstar ne sera que simple éditeur des deux jeux dont le développement est confié à Remedy, le studio qui a créé la franchise et les deux titres de l'époque.

Rockstar financera simplement le projet et laissera Remedy se charger de tout le reste ce qui, disons le est une bonne chose après la catastrophe de GTA Trilogy Definitive Edition.

Aucune date de sortie n'a été communiquée pour le moment les deux titres en sont au "stade de développement de concept", et seront exclusivement tournés vers les PC et consoles nouvelle génération.