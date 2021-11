McAfee pourrait être racheté plus de 10 milliards de dollars

Un an après son retour en Bourse, McAfee serait sur le point d'être racheté pour plus de 10 milliards de dollars.

En ce début de semaine, la société américaine de cybersécurité McAfee va annoncer ses derniers résultats trimestriels. C'est dans ce contexte que Bloomberg ou encore le Wall Street Journal évoquent des discussions pour un rachat de McAfee qui serait proche.

Les négociations impliquent un groupe composé de plusieurs fonds d'investissement, dont Advent International et Permira. La transaction serait d'un montant supérieur à 10 milliards de dollars. Actuellement, la capitalisation boursière de McAfee est de plus de 11 milliards de dollars.

Le Financial Times rappelle que Intel avait racheté McAfee en 2010 pour 7,7 milliards de dollars, puis avait revendu 51 % de ses parts en 2016 au fonds d'investissement TPG dans le cadre d'une transaction à 4,2 milliards de dollars. L'année suivante, TPG a vendu une partie de sa participation au fonds Thomas Bravo.

Un retour en Bourse fin 2020

McAfee a fait son retour à la Bourse de New York en octobre 2020. Pour le premier semestre 2021, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 909 millions de dollars et un bénéfice net de 202 millions de dollars avec respectivement une progression de 23 % et 551 % sur un an.

Cette année, McAfee a notamment signé un accord pluriannuel étendu avec Samsung afin de fournir ses solutions de sécurité grand public aux utilisateurs des appareils du groupe coréen.

Le marché de la sécurité informatique a été marqué l'été dernier par l'annonce du groupe américain de cybersécurité NortonLifeLock (anciennement Symantec) pour le rachat à plus de 8 milliards de dollars de l'entreprise tchèque Avast spécialisée dans les produits de sécurité et de confidentialité en ligne. La fusion devrait être finalisée mi-2022.