MediaTek Dimensity 1000+ : le nouveau SoC avec 5G intégrée et support pour écran 144 Hz

La famille Dimensity 1000 de MediaTek s'offre une nouvelle variante avec le SoC Dimensity 1000+ avec toujours une intégration 5G et positionnée sur son segment haut de gamme.

Cette déclinaison propose de multiples fonctionnalités consacrées à la 5G, de l'agrégation de porteuses au Dual SIM 5G en passant par une fonction 5G UltraSave d'économie d'énergie avec un ajustement dynamique de la consommation d'énergie en fonction des besoins.

Elle apporte aussi le support des affichages avec rafraîchissement de 144 Hz, une tendance montante dans les smartphones de haut et milieu de gamme et appréciée en matière de gaming.

On trouvera d'ailleurs l'environnement HyperEngine 2.0 de MediaTek apportant des optimisations CPU, GPU et RAM pour offrir une expérience de jeu fluidifiée tout en adaptant les communications WiFi et Bluetooth afin d'éviter le lag et de maintenir des temps de latence bas.

Le SoC Dimensity 1000+ intègre également les technologies Miravision de traitement vidéo en 4K avec ajustement dynamique des paramètres (contraste, netteté, couleurs) en temps réel pour un rendu amélioré. MediaTek promet ainsi une meilleure qualité que le HDR10+ avec ses propres technologies de traitement.

Sans chercher à jouer la course aux performances brutes, MediaTek cherche ainsi à proposer une expérience mobile globale et 5G. C'est la marque iQOO (appartenant à Vivo) qui sera la première à profiter de ce nouveau SoC.