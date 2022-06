Dimensity 9000 Plus : MediaTek fait aussi passer son SoC premium à 3,2 GHz

A son tour, MediaTek met à jour son SoC premium en version Plus et pousse le coeur le plus puissant à 3,2 GHz.

Le concepteur de puces mobiles MediaTek suit une stratégie similaire à celle de Qualcomm en annonçant une version Plus de son SoC premium Dimensity 9000. Et comme son concurrent, l'élément principal du changement est le passage du coeur le plus puissant à une cadence de 3,2 GHz.

Le Soc Dimensity 9000+ reprend donc l'essentiel de la plate-forme standard avec toujours une gravure en 4 nm chez TSMC et une configuration CPU octocore 1 + 3 + 4 dont le coeur ARM Cortex-X2 dépasse donc les 3 GHz et toujours un GPU ARM Mali-G710 MC10.

Cela amènera à un gain léger de 5% en performance CPU et de 10% pour la partie graphique. La plate-forme support la RAM LPDDR5X et utilise un ISP Imagiq 790 pouvant gérer un flux photo de 320 megapixels.

Même plate-forme, une cadence poussée plus haut

On trouvera également un APU 590, la plate-forme de 5ème génération pour les traitements d'intelligence artificielle et une puce Miravision 790 pour apporter le support du HDR+ et d'un rafrîchissement d'écran de 144 Hz.

Les connectivités sans fil ne sont pas oubliées grâce à la gestion du WiFi 6E, du Bluetooth 5.3 et avec une compatibilité 5G (sub-6 GHz) avec des débits jusqu'à 7 Gbps.

Les premiers smartphones dotés du SoC Dimensity 9000+ seront lancés sur le marché durant le troisième trimestre 2022. Serait-ce le début de cycles en deux temps pour couvrir les deux semestres, comme le propose Qualcomm depuis des années ?