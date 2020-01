MediaTek Helio G70 : du gaming pour smartphone de masse

Le concepteur de puces mobiles MediaTek ajoute une nouvelle corde à son arc avec l'annonce des SoC Helio G70 / G70T offrant des caractéristiques gaming pour des smartphones proposés à des tarifs abordables.

Après la série Helio G90 / G90T annoncée cet été, c'est une configuration plus légère qui est proposée ici, avec une partie CPU octocore composée de 4 coeurs ARM Cortex-A75 à 2 GHz et 4 coeurs ARM Cortex-A55 à 1,7 GHz et un GPU ARM Mali-G52 supportant des résolutions FHD+.

Il pourra être accompagné d'un maximum de 8 Go de RAM et s'appuiera toujours sur du stockage eMMC 5.1. Les SoC Helio G70 et G70T pourront embarquer un capteur 48 megapixels ou deux capteurs 16 + 16 megapixels avec toujours un traitement par intelligence artificielle via l'environnement MediaTek NeuroPilot.

Compatible WiFi 5 et Bluetooth 5.0, la nouvelle série embarque un modem 4G, avec un ensemble d'optimisations apportées par la technologie HyperEngine Game pour maintenir une connexion stable et optimiser le fonctionnement du trio CPU / GPU / mémoire afin de préserver la qualité de jeu mais aussi d'étendre la durée des sessions de jeu.