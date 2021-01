Quel est le meilleur Chromebook à acheter en 2021 ?

HP Chromebook X360

Le HP Chromebook X360 est un chromebook d'entrée de gamme très apprécié sur le marché actuel. Il est disponible dans différentes tailles d'écrans, en 12 pouces mais également en 14 pouces pour répondre à toutes les demandes selon l’utilisation de chacun. Remarque, la version 14 pouces est plus performante comme nous le verrons ci-après..

Le Chromebook X360 est équipé d’un écran tactile LCD de 12 pouces avec une définition de 1366 pixels x 912 pixels. Il est également disponible avec un écran tactile LCD de 14 pouces avec une définition plus élevée de 1920 pixels x 1080 pixels.

La version 12 pouces est équipée de 4 Go de RAM et 32 Go d’espace de stockage interne, extensible via microSD, avec un processeur Intel Celeron N4000 mais différentes versions coexistent. De même la version 14 pouces exploite un plus puissant processeur du Core i3 au Core i7 selon les modèles avec généralement 8 Go de RAM et 64 Go de stockage interne, toujours extensible via microSD. Le choix du modèle se fera donc en fonction de votre budget sachant que cela peut aller de 400 € à plus de 1500 €.

Le X360 12” possède une batterie Li-Ion de 40310 Wh permettant une autonomie allant jusqu’à 13 heures, et le 14” une batterie Li-Ion de 60900 Wh avec la même autonomie, le tout supportant la charge rapide (il est plus performant donc consomme plus que la version 12" ce qui explique cela).

Les deux versions gèrent le Wi-Fi 5 ou 6 selon les modèles et le Bluetooth 4.2 ou 5.0.

Au niveau de la connectique, le HP Chromebook X360 est équipé de deux ports USB-C, un port USB-1, un port microSD et une prise jack. Son clavier est rétroéclairé et il intègre 2 haut-parleurs Bang & Olufsen ainsi qu'une webcam .