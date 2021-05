Les meilleurs forfaits mobiles 5 Go depuis des années se terminent ce soir : RED by SFR, B&You et Cdiscount

La guerre des forfaits mobiles fait actuellement rage et notamment, c'est une nouvelle tendance, sur les forfaits à bas prix, mais avec une quantité de données mobiles suffisante pour une utilisation minimale, qui a été fixée cette semaine à 5 Go. Dans ce domaine, trois acteurs s'affrontent : Cdiscount Mobile, RED et Bouygues Télécom, dont les offres se terminent toutes ce dimanche 9 mai soir à 23h59 ! C'est donc le dernier jour pour en profiter, et il faut vraiment y songer, car ces offres sont vraiment exceptionnelles !

Commençons par Cdiscount Mobile qui propose un forfait mobile avec 5 Go de données mobiles à 3 € par mois avec un prix qui n'évoluera pas après un an et qui comprend :

Appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine

en France métropolitaine 5 Go de data 4G utilisables en France métropolitaine (débit réduit au-delà)

de data 4G utilisables en France métropolitaine (débit réduit au-delà) 1 Go de data utilisables en Europe et dans les DOM



Continuons avec Bouygues Télécom qui propose un forfait mobile B&You 20 Go à seulement 4,99 € lui aussi sans engagement, sans augmentation de prix après 1 an, et disponible jusqu'au 9 mai 2021 inclus.

Ce forfait comprend :

Appels, SMS/MMS illimité en France métropolitaine

en France métropolitaine 20 Go de données mobiles utilisables en France métropolitaine

de données mobiles utilisables en France métropolitaine 12 Go de data utilisables en Europe et dans les DOM

de data utilisables en Europe et dans les DOM Spotify Premium offert pendant 2 mois

Terminons enfin par RED by SFR qui propose un forfait mobile contenant 20 Go de data affiché à seulement 5 € par mois, sans variation de prix défini dans le temps, sans engagement et valable jusqu'au 9 mai 2021 inclus.

Ce forfait comprend :

Appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine et dans l'Union européenne

en France métropolitaine et dans l'Union européenne 20 Go de data 4G utilisables en France métropolitaine (usage bloqué au-delà)

de data 4G utilisables en France métropolitaine (usage bloqué au-delà) 6 Go de data utilisables depuis l'Union européenne

Et n'hésitez pas à consulter les offres de la concurrence avec un forfait Free Mobile 90 Go de data à 9,99 € par mois pendant 12 mois, un forfait Cdiscount Mobile 100 Go à 6,99 €, les 2 forfaits mobiles 60 et 100 Go à 13,99 € et 16,99 € chez Sosh ou bien encore les forfaits mobiles 60 Go à 8 € et 130 Go à 12 € chez RED et les 60 Go à 7,99 € et 140 Go à 12,99 € de Bouygues Télécom.