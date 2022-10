Quel est le meilleur opérateur mobile en 2022 ?

Le régulateur des télécommunications, l'ARCEP, a récemment publié la 23e édition de son enquête annuelle d'évaluation de la qualité de service des opérateurs mobiles métropolitains.

Une enquête menée sur plus d'un million de mesures réalisées à la fois en 2G, 3G, 4G et 5G dans l'ensemble des départements métropolitains de fin mai à fin aout 2022, tant sur les lieux de vie en intérieur et extérieur que dans les transports.

Une qualité globale assez stable

Globalement, le régulateur note une qualité de service mobile stable malgré une baisse des débits observée parfois. L'ARCEP note également des différences significatives de qualité selon les lieux et les opérateurs : tout le monde n'est pas logé à la même enseigne en fonction de sa géolocalisation et le régulateur appelle donc à se rendre sur son outil "Mon réseau Mobile" pour juger de la couverture et de la qualité de service en fonction des zones géographiques.

Sans grande surprise, cette 23e édition fait la part belle à Orange, l'opérateur historique conserve son titre de meilleur opérateur pour la qualité de service mobile. L'ARCEP note ainsi que l'opérateur dispose du "meilleur réseau mobile en France pour la 12e fois consécutive".

Orange domine une fois de plus

Orange domine la concurrence sur quasiment tous les domaines : dans les grandes villes comme dans les zones intermédiaires ou rurales, qu'il s'agisse des appels ou SMS comme de l'Internet Mobile, Orange fournit la meilleure couverture et les meilleurs débits. Même sur les tests effectués dans les transports, Orange tire son épingle du jeu tant dans les villes que sur les axes ferrés de longue distance.

L'affichage des pages Web prend ainsi moins de 10 secondes chez les clients d'Orange dans 98% des cas, suivi de 97% chez Bouygues Telecom, 95% chez Free Mobile et 94% chez SFR. Dans les zones rurales, le classement est bousculé avec 90% chez Orange, 86% chez Free Mobile, et 81% pour Bouygues et SFR.

Côté débit, Orange est loin devant avec une moyenne de 143 Mbit/s sur l'ensemble de la métropole et 217 Mbit/s en zone dense. Derrière, on retrouve Bouygues avec 84 Mbit/s en métropole et 167 Mbit/z en zone dense. Suivi par SFR avec 84 et 163 Mbit/s et Free en dernière position avecv 64 Mbit/s en moyenne en métropole.

SFR toujours en retard

Si Orange domine un peu partout, SFR continue de se présenter comme la lanterne rouge des opérateurs : à la traine dans tous les domaines, l'opérateur voit malgré tout ses débits légèrement augmenter sur l'année.

L'ARCEP insiste sur le fait que les chiffres avancés sont des moyennes et que l'expérience entre deux abonnés peut être très différente en fonction de l'heure et de sa géolocalisation.