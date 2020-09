Les meilleurs smartphones pour la photo en 2020, choisissez votre futur photophone !

Xiaomi Mi Note 10

Le Xiaomi Mi Note 10 est le téléphone de référence en matière de photographie qui n'est pas dans des prix haut de gamme et pourtant il reste l'un des meilleurs sur le marché. En dehors de la photo, le téléphone dispose de la technologie NFC et inclut un capteur d'empreinte sous l'écran pour plus de fluidité dans l'utilisation de ce dernier.

Ce smartphone est équipe d’une dalle Oled de 6,5 pouces, soit 16,6 cm, qui permet une résolution d’écran de 2340 pixels x 1080 pixels. L'écran de ce téléphone prend 88,96 % de la surface du téléphone.

Au niveau plus technique, le Xiaomi Mi Note 10 exploite un SoC Snapdragon 730G accompagné de 6 à 12 Go de RAM et de 128 Go à 256 Go de stockage interne. Il est à noter que vous ne pourrez pas augmenter votre espace de stockage. Le GPU du smartphone est un Qualcomm Adreno 618.

En ce qui concerne la photographie, on retrouve 5 modules photos dorsaux, dont un module principal de 108 mégapixels, un module 2x de 12 mégapixels, un module 5x de 5 mégapixels, un module ultra grand-angle de 20 mégapixels et un module macro de 2 mégapixels. A l’avant, on retrouvera un capteur photo frontal de 32 mégapixels. Le Xiaomi Mi Note 10 a une note de 121 chez Dxomark.

Pour l’autonomie, le Xiaomi Mi Note 10 possède une batterie Li-Po de 5260 mAh et permet une autonomie de 2-3 jours selon Xiaomi. Ce téléphone portable est compatible avec la charge rapide 30 Watts, mais ne l’est pas avec la charge sans fil.

Pour la connectivité sans fil, le Mi Note 10 propose le Wi-Fi 5 (ac) et le Bluetooth 5.0. Pour la connectique, on retrouve un connecteur USB Type-C et la présence d’une prise jack.

Enfin ses dimensions sont de 157,8 mm x 74,2 mm x 9,67 mm pour un poids de 206 grammes.