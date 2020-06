Les meilleures box TV de 2020

Nvidia Shield TV

Caractérisée par sa forme en « Tube », sa lumière verte à la sauce Nvidia et sa taille très réduite, la Nvidia Shield TV est reconnue depuis des années comme étant la solution idéale. Sobre, vous remarquerez juste le logo de la marque qui vous indique dans quel sens manipuler cette box, de petite taille, la box TV de chez Nvidia reste la box la plus performante du marché actuellement. Il s'agit d'une box TV fonctionnant sous Android 9.0 avec interface Android TV, et qui peut également servir de Chromecast 4K pour diffuser vos contenus sur le téléviseur depuis votre smartphone ou votre ordinateur. Elle intègre directement en commande vocale Google Assistant mais est aussi compatible avec Alexa. Elle se veut la box idéale pour les adeptes du streaming grâce à ses multiples caractéristiques. Elle est accompagnée de sa télécommande qui est elle aussi originale avec sa forme en Toblerone. Vous pourrez trouver de nombreuses applications incluses dont Netflix, Amazon Prime Vidéo, les services Google, mais aussi tous les jeux Nvidia qui font de cette box TV une véritable console de jeux vidéo.

D’un point de vue technique, la Nvidia Shield TV dispose d’un SoC NVIDIA® Tegra® X1 avec GPU NVIDIA, 2 Go de mémoire vive et 8 Go de stockage extensible via carte MicroSD.

Elle est compatible 4K HDR et propose de nombreuses technologies comme Dolby Vision HDR et HDR10. Les formats vidéo supportés sont Xvid, DivX, ASF, AVI, MKV, MOV, M2TS, MPEG-TS, MP4, WEB-M.

Au niveau du son, vous pourrez profiter du rendu sonore de la technologie Dolby Audio et de DTS-X avec l’HDMI. La Shield TV vous garantir une haute résolution jusqu’à 24 bits/192 kHz pendant vos visionnages. Elle supporte les formats suivants : AAC, AAC+, eAAC+, MP3, WAVE, AMR, OGG Vorbis, FLAC, PCM, WMA, WMA-Pro, WMA-Lossless, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos, Dolby TrueHD (Pass-through), DTS-X (Pass-through), et DTS-HD (Pass-through)



Au niveau connectique on trouve un port HDMI 2.0, un logement pour une MicroSD, un port Gigabit Ethernet et l’emplacement de l’alimentation de la box TV. A noter qu'il existe une version Pro de cette Nvidia Shield TV qui prend en charge un port USB. En ce qui concerne la connectivité sans fil, vous pourrez profiter du Wi-Fi 802.11ac 2x2 MIMO 2,4 GHz et 5 GHz et du Bluetooth 5.0 avec en plus le support pour la fonctionnalité Captive Portal.

La télécommande est la Shield Remote qui se connecte à la box avec le Bluetooth. Cette télécommande inclut un microphone pour les recherches et commandes vocales, des boutons rétroéclairés pour une meilleure utilisation avec une détection de mouvements, une interface infrarouge pour le réglage basique et une fonctionnalité de localisation. Il faudra vous munir de piles AAA pour la faire fonctionner.

Grâce au service de Cloud Gaming NVIDIA GeForce NOW™ , vous pourrez jouer directement depuis votre box TV avec une manette de jeu compatible.

La Nvidia Shield TV est dans sa gamme de prix la plus performante des box TV / jeu avec ses dimensions de 4 cm x 4 cm x 16,5 cm et son poids de 137g.