Meilleures tablettes : quelles tablettes tactiles choisir en 2020 ?

Les tablettes tactiles sont des objets high-tech que nous connaissons tous et nombre d'entre nous en possèdent une. Les modèles de tablettes tactiles les plus connus sont l'iPad d'Apple ou la Samsung Galaxy Tab, mais il en existe plein d'autres. Mais quelles sont les meilleures tablettes tactiles du marché ? Et les meilleures en fonction de votre budget ? Nous vous proposons ci-dessous notre sélection des tablettes tactiles les plus intéressantes en 2020 avant de conclure par un guide d'achat vous présentant les points clés à connaître pour acheter la tablette qui vous conviendra le mieux.

Enfin, l’iPad Pro 11 (2018) a des dimensions de 247,6 mm x 178,5 mm x 5,9 mm et un poids de 471 grammes et son prix évolue selon les modèles de 899 € à 1699 €.

En ce qui concerne la connectivité sans fil, cet iPad profite du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.0 et dispose pour connectique d’un port USB-C. Il existe en deux modèles, soit Wifi seul soit WiFi + module 4G.

Au niveau photo, on observe un double capteur photo de 12 et 10 mégapixels qui vous fournira des photos de bonne qualité. Vous pourrez également profiter d'un module photo frontal de 7 mégapixels.

Le stockage interne de cet iPad varie selon les modèles entre 128 Go et 1 To . Attention, il n'est pas possible d'augmenter cet espace (pas de support d'une carte SD).

D'un point de vue performance, on retrouve une puce Apple A12Z Bionic , avec 6 Go de RAM, qui n'aura aucun problème à faire tourner les jeux les plus gourmands ou les applications les plus lourdes.

Concernant la tablette tactile Apple iPad Pro 11 2020, elle propose le déverrouillage facial Face ID et possède de belles finitions grâce à un écran 11 pouces à bords réduits qui occupe 83% de la façade . L'iPad Pro 11 2020 fait partie des meilleures tablettes du marché actuellement et cela est dû à ses très bonnes performances. La batterie est confortable avec une autonomie d'environ 13 heures .

La Microsoft Surface Pro 7 a pour dimensions 292 mm x 201 mm x 8,5 mm pour un poids de 780 grammes , et son prix fluctue selon les modèles entre 919 € et 2499 €.

Cette tablette Surface Pro 7 propose un des meilleurs systèmes audio du marché avec 2 haut-parleurs. Elle est équipée d’une prise jack, et comprend un appareil photo arrière et un frontal tous les deux de 8 mégapixels avec une définition d’enregistrement de 1080 pixels.

L’espace de stockage interne varie de 128 Go à 1 To en SSD (donc ultra rapide). Vous avez de plus la possibilité d’augmenter l’espace de stockage grâce à une carte microSD.

Au niveau performance, rien à voir avec une tablette Android d'entrée de gamme, on retrouve un véritable PC avec un processeur Intel Core i5 ou i7 selon les modèles et une carte graphique Intel Iris Plus, le tout épaulé par 8 Go de mémoire vive.

La Galaxy Tab S5e a pour dimensions 160 mm x 245 mm x 5,5 mm pour un poids de 400 grammes . Il existe différents modèles, avec WiFi seul ou avec module 4G, de 64 Go à 128 Go de stockage, pour un prix allant de 449 € à 579 € selon les modèles. A noter que la Galaxy Tab S6 est aussi un modèle à recommander.

Pour la connectique, vous pourrez profiter d’un port USB-C, et niveau connectivité sans fil du Wi-Fi 5 et un module 4G selon les modèles.

La Samsung Galaxy Tab S5e est une tablette tactile Android qui possède un capteur d’empreintes digitales pour un déverrouillage facile et rapide. Elle propose une autonomie d’environ 15 heures grâce à une batterie intégrée de 7040 mAh. Cette dernière est une vraie concurrente de l'iPad d'Apple, mais à un prix plus abordable.

Les dimensions de la MediaPad M5 Lite sont de 162 mm x 243 mm x 7,7 mm pour un poids de 475 grammes . Il existe différents modèles, 32 Go ou 64 Go de stockage, WiFi seul ou avec module 4G, pour des prix allant de 229 € à 300 €.

Au niveau performance la Huawei MediaPad M5 Lite dispose d’un processeur ARM Cortex-A53 (8 coeurs), une puce mobile Kirin 659 et un GPU intégré Mali-T830 MP2 . Elle possède 4 Go de mémoire vive. Concernant l’espace de stockage, la version Lite propose que 32 Go, mais il est possible de l'augmenter facilement via une carte microSD .

Elle possède un capteur photo avant de 2 mégapixels , de même pour le capteur photo arrière, en raccord avec son placement entrée de gamme. Au niveau connectivité sans fil on retrouve le support du Wi-Fi 5 . La Fire HD 8 a pour dimensions 128 mm x 214 mm x 9,7 mm pour un poids de 363 grammes . A noter qu'il existe deux versions, 32 Go et 64 Go, proposées à chaque fois avec ou sans affichage de publicités, pour des prix allant de 99,99 € à 144,99 € selon le modèle.

Le processeur de la Fire HD 8 est le Cortex A-53 (4 coeurs) et la puce mobile une Mediatek MT8163 , avec une mémoire vive de 1,5 Go de RAM. En termes d’espace de stockage, elle ne propose que 16 Go , mais vous avez la possibilité d’ajouter une carte MicroSD pour l'augmenter, un bon point.

Les points clés à prendre en compte lors de l’achat

Il existe sur le marché énormément de références de tablettes tactiles, compliquant le choix au moment de l'achat. Entre les nombreuses fonctionnalités proposées ainsi que l’écart de prix entre un modèle d'entrée de gamme et une tablette tactile Apple haut de gamme, il est important de bien comprendre ce que vous attendez de votre modèle avant de vous décider.

La taille de l’écran et sa définition

La taille de l’écran est importante à définir selon votre usage. Si vous souhaitez conserver votre tablette sur vous et la glisser dans votre sac, un modèle 7 à 8 pouces sera suffisant. Par contre si vous envisagez plus une utilisation à la maison pour surfer ou jouer, un modèle 10 à 12 pouces sera plus recommandé.

La définition de l’écran (appelée à tort la résolution d'écran) est le nombre de points ou de pixels que peut afficher un écran. Plus la résolution est importante, plus vous pourrez afficher d'éléments à l'écran.





Le poids

Le poids de la tablette va être un point clé à prendre en compte si vous souhaitez vous déplacer régulièrement en l'emportant avec vous. Plus elle sera légère, plus cela sera agréable.

Pour rappel, une tablette considérée comme de petite taille, environ 7 pouces, pèse environ 300 grammes alors qu'une tablette de 10 pouces atteint les 500 grammes.

Le tactile de la tablette

Dans ce guide d’achat, nous évoquons les tablettes tactiles, mais saviez-vous qu’il existe deux technologies différentes sur le marché de nos jours ?

Il existe en effet la technologie du tactile résistif, mais qui n’est quasiment plus d’actualité et qui se fait de plus en plus rare sur le marché de la tablette, mais elle est encore présente notamment sur les modèles d'entrée de gamme. Cette technologie n'est pas forcément mauvaise, mais sa réactivité est faible et elle ne gère pas le multitouch.

La seconde technologie, utilisée majoritairement, est le tactile capacitif qui permet une réactivité à toute épreuve, mais aussi le multitouch ! C’est donc la technologie tactile à privilégier.





Le système d’exploitation

Le système d’exploitation d’une tablette est surtout une question de préférence et d'habitude. Si vous avez acheté un iPad vous resterez très certainement sous le système iOS pour vos futurs achats (et idem du côté d'Android), le fait que vous perdiez toutes vos applications achetées en changeant d'univers étant un frein pour beaucoup.

Aujourd’hui, il existe trois principaux systèmes d’exploitation pour tablettes : Android, qui est le système d’exploitation le plus fréquent, iOS pour les Apple Addict, et Windows qui est plus souvent présents sur les tablettes hybrides comme la Microsoft Surface Pro 7.





La connectique

Certaines tablettes, comme l’iPad, offrent une connectique limitée dans le but de conserver une esthétique sobre et élégante. Vous pourrez cependant vous procurer des adaptateurs pour tablettes. D’autres modèles promettent de nombreuses connectiques avec un port HDMI, une extension pour une éventuelle carte mémoire, un port pour une carte Sim et bien entendu un ou plusieurs port USB, ce qui est plus souvent le cas des tablettes hybrides.





La mémoire vive (RAM)

La mémoire vive permet à votre tablette d'être plus réactive. Plus vous en avez, mieux c'est ! C’est un critère qui se révèle d’une haute importance selon votre utilisation de la tablette. Si vous souhaitez l’utiliser simplement pour naviguer sur internet, vous pouvez vous contenter de peu de mémoire. Par contre pour une utilisation plus intensive avec l'utilisation de nombreuses applications, voire de jeux vidéo, la quantité de RAM nécessaire devra être plus importante.





La capacité de stockage

Le stockage interne d’une tablette est un élément très important à prendre en compte lors de votre achat. Il représente la place disponible sur votre tablette pour stocker vos applications, jeux, musiques, etc. Plus cette capacité est importante, mieux c’est. En effet, certaines tablettes ne proposent pas d'augmenter votre espace de stockage via une carte SD par exemple, donc il ne faut pas se tromper au moment de l'achat.

Si vous souhaitez vous procurer une tablette juste pour naviguer sur internet ou pour regarder des films en streaming, une tablette bénéficiant de 16 Go vous suffira amplement. En revanche, préférez une tablette avec 64 Go pour l’installation d’applications, jeux et musique.





L’autonomie

L’autonomie est un point clé, notamment si vous comptez utiliser votre tablette en dehors de chez vous. Pour des déplacements réguliers, il faudra privilégier une tablette ayant une bonne autonomie, 6 heures au minimum. Il existe ainsi des tablettes haut de gamme qui proposent de nombreuses fonctionnalités, une bonne résolution et une autonomie pouvant avoisiner les 9 heures.