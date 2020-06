Guide des meilleures montres connectées de 2020

Les montres connectées sont de plus en plus populaires mais lesquelles sont à privilégier et à acheter en cette année 2020 ? La réponse dans notre guide d'achat 2020 spécial smartwatch !

L’écran tactile de la nouvelle montre connectée d’Apple utilise une dalle OLED qui permet une définition de 368 px x 448 px pour la version 44 mm. L’étanchéité de la montre est assurée jusqu’à 50 m de profondeur. La fréquence de rafraîchissement peut être personnalisée allant de 1 à 60 Hz. Cette nouvelle gamme est livrée avec le système d'exploitation Watch OS 6. Vous disposez de 32 Go de stockage pour enregistrer vos applications et musiques directement sur votre montre. Les dimensions sont de 37,8 mm x 44 mm x 10,7 mm pour un poids de 47,8 g.

La nouvelle montre connectée de chez Apple ressemble beaucoup à la Series 4, son ancienne version. Deux tailles sont disponibles pour cette Apple Watch Series 5, en 40 mm et 44 mm de diagonale. L’écran OLED occupe une grande partie du produit. Les finitions sont excellentes, comme nous serions en droit d'attendre d'un produit haut de gamme. L’Apple Watch Series 5 est étanche. L’application "Santé" s’est améliorée en se penchant un peu plus sur le suivi des femmes. Le défaut de cette montre connectée reste l’autonomie, souvent le prix à payer lorsqu'on conjugue qualité d'affichage, fonctionnalités et puissance.

La dalle OLED affiche une définition de 360 px x 360 px sur un écran de 1,2 pouce à 1,4 pouce selon le modèle choisi. L'ergonomie du système d'exploitation TizenOS est l'une des meilleures du marché. Le guidage GPS est très qualitatif et précis. Niveau stockage, cette montre propose 4 Go, mais vous ne pourrez utiliser que 1,4 Go de stockage, le reste étant dédié au système. Cependant, vous pouvez tout à fait intégrer une carte microSD pour augmenter la capacité de stockage. La mémoire vive embarquée est de 0,758 Go. La batterie de 247 mAh permet une autonomie de 48 heures mais, si vous l'éteignez la nuit, il est possible de monter jusqu'à trois jours. La montre a pour dimension 40 mm x 40 mm x 19 mm pour un poids de 26 g.

La Galaxy Watch Active 2 existe en deux versions, tout comme la montre d'Apple, elle propose une version en 40 mm et l'autre en 44 mm et vous pourrez choisir entre de l'aluminium ou de l'acier. L'écran est très lumineux, il n'y aura donc pas de problème de lecture en plein jour. L'écran est toujours allumé (Always-On), comme une vraie montre, et possède une dalle OLED. Les boutons qui permettent la navigation sont très intuitifs avec une petite nouveauté, le bord du cadran est lui aussi tactile. La montre dispose d'un tracking du sommeil très complet dans son application consacrée à la santé. De plus, la Galaxy Watch Active 2 possède un tracking sportif efficace, et un électrocardiogramme (ECG) pour calculer la fréquence cardiaque. Vous pouvez tout à fait nager avec ce produit, car il est étanche jusqu'à 50 mètres.

Le dirigeant de la marque française Withings reprend son indépendance en quittant Nokia et nous propose sa nouvelle édition de la Steel HR en lançant le modèle Sport de cette gamme. Au niveau design, le fabricant a pensé à tout en intégrant un bracelet anti-transpirant pour un confort optimal lors de son utilisation. Si le bracelet ne vous plaît pas, il est facilement interchangeable avec d'autres modèles. C'est une montre connectée qui ne suit pas ses concurrentes en ne misant pas tout sur la partie applications. Vous pourrez accéder sur le petit écran dédié à votre rythme cardiaque, vos notifications, et aux indications pour lancer ou stopper votre activité physique. Une autonomie très performante qui s'explique par les possibilités limitées de cette montre qui ne possède pas de GPS par exemple.

L'écran de la Huawei Watch GT Active dispose d'une dalle OLED de 1,39 pouce qui lui permet une définition de 454 px x 454 px. La mémoire interne est de 128 Mo et est quasi entièrement dédiée au système. Sa batterie de 420 mAh lui permet une autonomie importante pouvant aller jusqu'à 14 jours selon Huawei, mais qui en utilisation classique est plus proche des 8 jours en moyenne, ce qui reste très bien pour une montre connectée. Les dimensions de cette smartwatch Huawei sont les suivantes : 46,5 mm x 46,5 mm x 10,6 mm pour un poids de 46 g.

Grande nouveauté pour la marque chinoise Huawei qui a abandonné le système d'exploitation de Google pour utiliser le sien : le LiteOS . Pour cette première utilisation du LiteOS, la montre Watch GT Active peut parfois montrer quelques faiblesses de jeunesse avec une interface pas très intuitive et qui rencontre quelques petits problèmes, mais cela reste un nouveau système d'exploitation qui voit déjà actuellement des nouveautés apparaître régulièrement. Cette smartwatch intègre de nombreuses applications comme un GPS compatible avec une activité sportive et un capteur de fréquence cardiaque (ECG) véritablement performant. Le véritable atout de cette montre connectée est son autonomie impressionnante en comparaison avec ce qui est proposé par la concurrence. Cette montre est essentiellement conçue pour le sport, et n'embarque pas d’espace de stockage utilisateur, ce qui limite fortement toute utilisation avancée (musique, applications, etc.).

La montre connectée Huami Amazfit GTR de Xiaomi propose un écran circulaire avec une technologie d'affichage OLED. Huami a développé son propre système d'exploitation l'Amazfit OS qui fonctionne très bien sur cette gamme. Vous trouverez toutes les fonctionnalités habituelles tels que le suivi d'activités, le tracking de sommeil, l'alarme, les rappels pour les occasions, la musique et le capteur de rythme cardiaque. Sachez qu'il n'est pas possible d'étendre l'espace de stockage de cette smartwatch. La montre Xiaomi Huami Amazfit GTR possède une autonomie accrue, ce qui en fait l'une des meilleures sur le marché.

Les point clés à considérer

Le marché des montres connectées grandit de jour en jour et il est souvent difficile de choisir sa montre parmi toutes les gammes proposées. Chaque marque, modèle, gamme a sa propre spécificité et chacune propose différentes fonctionnalités. Voici donc un résumé des différents points clés à considérer lors de l'achat d'une smartwatch. Certaines fonctions ne sont pas présentes sur toutes les montres connectées, mais le fait de découvrir cette multitude de modèles aux fonctionnalités diverses et variées vous permettra de vous orienter vers celle qui regroupe tous les atouts qui vous semblent indispensables.



Compatibilité

Système d'exploitation

C'est la toute première chose à vérifier, est-ce que la montre connectée que vous avez l'intention d'acheter est compatible avec votre téléphone ? Il faut impérativement vérifier les systèmes d'exploitation pris en charge par la smartwatch, les systèmes les plus populaires sont Android (Google) et IOS (Apple), mais il en existe d'autres.





Version du système d'exploitation (OS)

Une fois que le type du système d'exploitation est connu, il faut également s'assurer que la version minimale de l'OS requise par la montre est suffisante. Ceci est d'autant plus important à vérifier que si votre smartphone est ancien (plus de 2 ans), il conviendra de ne pas négliger cet aspect sous peine d'avoir des fonctionnalités limitées voire même un fonctionnement impossible malgré le support du système d'exploitation.

Autonomie de la batterie

L'autonomie de votre future montre connectée est l'une des caractéristiques les plus importantes à vérifier pour choisir au mieux celle qui vous conviendra.

En effet, l'autonomie à choisir va dépendre principalement de l'utilisation que vous ferez de votre montre. Dans les montres connectées les plus populaires, l'autonomie minimale est d'une journée sans recharge, ce qui doit être le strict minimum! Mais si vous souhaitez partir en voyage ou que vous n'avez pas envie de recharger votre montre tous les soirs, il faudra alors vous diriger vers des modèles moins énergivores qui peuvent procurer, pour certains modèles, plus de deux semaines d'autonomie. Remarque, plus il y aura de capteurs embarqués utilisés régulièrement, plus cela va accentuer la décharge de la batterie, c'est donc aussi à prendre en compte.



Ecran

Il existe plusieurs critères pour définir la qualité de l'écran, comme la résolution affichée, s'il est rétro-éclairé, s'il est tactile, la luminosité, la colorimétrie, la technologie employée (LCD, OLED, e-Paper, etc.). Comme toujours il y a des avantages et inconvénients, ce qu'il faut retenir c'est qu'un écran e-Paper aura systématiquement une autonomie plus élevée que les autres technologies, mais avec un affichage moins brillant et moins intense, et avec un atout supplémentaire l'affichage sera disponible à tout moment. La plupart des autres modes nécessiteront de tourner votre poignet vers vous (regarder la montre) pour que l'affichage s'illumine à ce moment-là et seulement pour quelques secondes, ceci afin de préserver au maximum la batterie.



Types d'alerte : vibration et son

La plupart des montres connectées permettent d'attirer votre attention en émettant soit une vibration à votre poignet, soit un signal sonore, attention ce dernier n'est pas systématiquement présent, c'est donc un point à vérifier si vous recherchez ce type de notification en priorité. Petite remarque au passage, ces 2 modes d'alertes sont aussi consommateurs d'énergie, certes dans une moindre mesure, mais si vous recevez plusieurs dizaines de notifications par jour, voire plus, la partie mécanique de la vibration aura tendance à décharger votre batterie plus vite que prévu.





Capteurs embarqués

Il en existe un grand nombre, la liste est beaucoup trop longue pour les énumérer tous ici, mais voici les principaux ci-dessous :

Podomètre

Compte le nombre de pas effectué au quotidien.

Cardiofréquencemètre (ECG)

Détermine votre rythme cardiaque au repos ou pendant l'effort (BPM). Il est pratiquement inclus dans toutes les montres connectées, il permet de mesurer et de réaliser un suivi de l'activité cardiaque pendant votre activité physique. Ce n'est bien évidemment pas un appareil médical, mais il donne un bon aperçu et pourra vous alerter lorsque votre rythme cardiaque augmente à un seuil prédéterminé.

Gyroscope

Détecte les mouvements sur les 3 axes (x, y, z).

Boussole

Indique les points cardinaux (Nord, Sud, Est, Ouest).

Lumière d'ambiance

Détecte la lumière ambiante et ajuste la luminosité de l'écran en conséquence pour une lecture confortable.



Récepteur GPS

Le GPS détermine votre position à tout instant (longitude, latitude), il vous permettra de vous orienter tout en évitant d'emporter votre téléphone portable volumineux avec vous lors de vos activités sportives. Il vous servira également à retranscrire vos distances parcourues lors de vos séances.





Communications

Certaines montres connectées proposent une connexion au réseau cellulaire, généralement équipées d'une eSIM (electronic SIM) elles permettent de passer ou recevoir des appels sans smartphone, envoyer des messages... tout ceci en totale autonomie. C'est sans aucun doute un avantage lorsqu'on part courir sans vouloir s'encombrer d'un téléphone, alors qu'on attend un appel important. Choisir une montre la plus complète possible en termes de connectivité (support 4G/LTE, WiFi, Bluetooth, etc.) implique comme toujours un prix à la hausse, c’est donc encore une fois en fonction de vos besoins que vous allez opter pour telle ou telle smartwatch.





La résistance à l'eau

La plupart des montres connectées fonctionne sans souci par temps de pluie, une étanchéité minimale est assurée comme pour les montres classiques. Cependant, si vous souhaitez l'immerger sous l'eau, piscine, plongée, etc. il faudra bien évidemment veiller à ce que la montre soit vraiment certifiée comme étant étanche, IP68 au minimum. Cette protection à l'eau va permettre aux utilisateurs les plus exigeants de contrôler leurs activités sportives même à la piscine ! Attention : les montres ne supportent pas le sel, il ne faut donc pas se baigner avec en mer (sauf si c'est clairement précisé par le constructeur).





Applications

Une smartwatch sans applications n'est que peu utile, heureusement il en existe une multitude permettant de tirer pleinement profit de votre montre connectée. Avant de vous lancer pour une marque ou une autre, ou pour Android ou IOS, vérifiez déjà la disponibilité des applications que vous jugez indispensables, cela vous aidera à aller plus dans un sens que dans l'autre en fonction de vos besoins. Certaines applications sont vraiment utiles et d'autres très coquettes, tels que le "Tracking du sommeil" qui vous permettra de faire un bilan sur votre réelle récupération, ou encore l'application qui permet d'assortir le fond d'écran à vos vêtements du jour, etc.





Apparence et look

Parfois considéré comme un simple gadget ou un effet de mode, peu importe, si vous voulez porter une montre pour être informé en toutes circonstances, il faut un minimum d'esthétisme, ne l'oublions pas c'est un objet qui va vous accompagner toute la journée et quasi tous les jours de la semaine. Lorsqu'on revient ne serait-ce que 5 ans en arrière les modèles proposés ne donnaient pas forcément envie de franchir le pas, souvent gros et moches. Aujourd'hui la donne a changé, on cherche à conjuguer l'utile à l'agréable, le curseur est parfois difficile à trouver. Plus beau ? Plus de fonctions ? Il est délicat de concilier ces 2 aspects, ce jugement vous est donc propre par rapport à vos besoins.





Qualité et poids

Comme pour tout appareil du quotidien, la qualité de construction a son importance, les matériaux utilisés sont à prendre en considération aussi bien pour leur durabilité que le poids qu'ils peuvent engendrer. Si vous êtes un grand sportif et que votre montre connectée vous suit dans toutes vos épreuves physiques, ou que vous travaillez dans le BTP ou tout autre secteur mouvementé, évidemment votre choix va se faire plus sur la robustesse, le poids n'aura que peu d'importance. Inversement, si le sport extrême n'est pas votre tasse de thé, vous allez automatiquement vous orienter vers une montre plus agréable à porter et surtout plus légère.





Quelle est la smartwatch qu’il vous faut ?

Nous venons de vous donner plusieurs indices pour vous guider dans votre choix, et bien évidemment nous ne pouvons pas vous orienter précisément vers une montre connectée précise, les critères sont nombreux, les usages sont multiples, et les goûts sont infinis. Nul doute qu’avec notre sélection restreinte ci-dessus vous ferez un bon choix, et grâce à ce guide vous parviendrez à mieux discerner les différentes alternatives lorsqu'elles se présenteront à vous.