TOP 5 des meilleures télévisions 4K (TV OLED, LCD, QLED...)

Les téléviseurs 4K se généralisent de plus en plus, tout le monde ou presque en possède un. Mais devant cette multitude de modèles disponibles sur le marché il est difficile de faire la part des choses, termes techniques, prix faibles ou élevés, caractéristiques, voyons ensemble les critères utiles avant de se lancer dans un achat durable.

Il existe de nombreux produits qui promettent une bonne qualité d'image, un design moderne, un son audio optimal, des fonctionnalités multimédias, et tant d'autres caractéristiques qui nous semblaient inconcevables quelques décennies auparavant. Aujourd'hui nous avons quasiment le cinéma à la maison! Seul problème, la pléthore de modèles disponibles sur le marché. Il est souvent compliqué de savoir quel téléviseur nous conviendra vraiment en fonction de notre budget. Nous vous dévoilons dans ce guide d'achat notre sélection de TV 4K, toutes technologies confondues, avec notre sélection des modèles les plus susceptibles de vous intéresser.

Le téléviseur TX-55GZ2000 de Panasonic a opté pour une dalle OLED de LG Display avec une définition de 3 840 x 2160 px. Cette TV reste compatible avec tous les formats HDR. Grâce à sa technologie OLED, le temps de rémanence est quasiment nul avec une valeur de 0,1 ms, le input lag est relativement faible : 21,5 ms ce qui en fait un atout non négligeable pour les joueurs. Au niveau de la connectique, vous trouverez un port USB 3.0, deux entrées HDMI 2.0b, un port PCMCIA, les entrées câbles, satellite, TNT et antenne, un port Ethernet, une sortie casque mais aussi deux ports HDMI traditionnels, deux ports USB 2.0, une entrée composante. La télévision OLED de chez Panasonic utilise un système audio intitulé Dolby Atmos de qualité. Cette télé a pour dimension 122,5 cm x 76,1 cm x 31 cm pour un poids de 33 kg.

Cette télévision TX-55GZ2000 signée Panasonic dispose d'un écran OLED digne d'une édition professionnelle. Son écran de 55 pouces, soit 140 cm, embarquant un filtre antireflet très efficace. Elle est décrétée comme la meilleure télévision 4K pour sa qualité d'image impressionnante, aussi bien au niveau du contraste, de la colorimétrie, de la température, et du gamma. Le modèle TX-55GZ2000 est également idéal pour les amateurs de jeux vidéo qui souhaitent être totalement immergés par leur jeu. Le système audio est qualitatif et fait partie des meilleurs que l'on trouve sur le marché. La consommation moyenne de la TV Panasonic dépasse celle des télévisions que l'on retrouve sur le marché, c'est son seul inconvénient.

D'un point de vue plus technique, la dalle Oled est de type 10 bits 100 Hz. La qualité de l'image est en ultra HD avec une définition de 3840 px x 2160 px. Le Delta E, que l'on peut retrouver en colorimétrie, est de 1,8 ce qui signifie que les couleurs sont similaires à l'écran à celles qui ont été filmées, un très bon point. Les dimensions de cette télévision sont de 122,8 cm x 72 cm x 23 cm et elle a un poids de 22,5 kg. Remarque : en ce qui concerne l'expérience en jeux vidéo, cette télévision n'est pas idéale sur les jeux rapides à cause de son retard à l'affichage d'une valeur de 32 ms, pour le reste aucun souci. Le téléviseur de chez Philips a une connectique qui propose 4 ports HDMI, 2 ports USB, une possibilité de brancher sa télé en Ethernet, un SPDIF, un port pour un casque audio et enfin le Wifi et le Bluetooth. Le système audio a une puissance sonore de 2 x 10 W en plus d'un Woofer 30 W.

Le téléviseur Philips OLED804 bénéficie d'une dalle Oled sur un écran de 55 pouces, soit environ 140 cm. Au niveau de la qualité de l'image, cette télévision n'a rien à envier à ses concurrents. Elle possède une colorimétrie parfaite en mode Film, et une température légèrement trop chaude en termes d'image, sans que cela ne se voit à l'œil nu. Pour une meilleure expérience d'utilisation, les téléviseurs Philips sont équipés d'une technologie appelée Ambilight consistant en la disposition de plusieurs leds multi-couleurs autour de la télé qui s'ajustent avec l'image en cours de diffusion. Cette fonctionnalité peut être activée ou désactivée au bon vouloir du consommateur mais elle promet une immersion accrue. Le système audio est relativement bon, et reste d'une qualité au-dessus de la moyenne par rapport à ce que l'on peut trouver sur le marché.

Cette dalle Oled nous offre une définition maximale de 3840 px x 2160 px. Le système d'exploitation de cette Smart TV est le LG webOS comme sur les autres modèles de télévision LG qui proposent ce service. C'est un système plutôt intuitif et facile d'utilisation donnant accès à de nombreuses applications. Pour la qualité audio, la puissance des trois haut-parleurs réunis monte jusqu'à 40 watts. La connectique proposée chez ce téléviseur de chez LG est le suivant : 4 ports HDMI, 4 ports USB 2.0, une entrée antenne, 1 port Ethernet, Wifi 5 et Bluetooth 5. La télévision fait 23 kg et a pour dimensions 122,8 cm x 25,1 cm x 73,8 cm.

Au niveau des caractéristiques plus approfondies, la dalle Qled permet une qualité 4K/UHD avec une définition 3840 px x 2160 px. Le téléviseur dispose d'un Quantum Processeur 4K qui est fabriqué par Samsung directement. Le rétroéclairage est LED. Comme toutes les télévisions de ce classement, c'est une Smart TV. En termes de connectiques, le téléviseur de chez Samsung permet de connecter 4 ports HDMI, 2 ports USB avec fonction PVR, un Port CI+, Bluetooth 4.0, port Ethernet, Wi-Fi 5, une entrée antenne et une prise jack pour un casque audio. Sa dimension totale est de 110 cm x 26 cm x 71 cm pour un poids assez léger de 14,3kg. Vous pourrez bénéficier d'un son de 20 Watts avec un traitement Dolby Digital Plus.

La télévision QE49Q65R de chez Samsung dispose d'une dalle QLED. Les tailles d'écrans disponibles à l'achat sont en 43, 49 (modèle présenté ici), 55 et 65 pouces. Le prix varie évidemment en fonction du modèle choisi. Pour une idée plus précise de la taille de l'écran, 43 pouces équivaut à environ 109 cm tandis que 65 pouces équivaut à 165 cm. Au niveau de la qualité d'image, la technologie QLED permet à la télévision d'avoir un rendu plus lumineux que les autres technologies. Elle propose bien entendu un résultat en 4K/UHD. Ce téléviseur bénéficie d'un mode ambiant qui va lui permettre de mieux se fondre dans le décor. De plus, un micro est intégré dans la télécommande, vous pourrez donc effectuer un contrôle vocal grâce à Google Assistant ou Alexa par le biais de votre télécommande.

Les point clés à considérer

Un marché aussi florissant que celui du 4K propose énormément de choix, et il peut s'avérer très compliqué de choisir son nouveau téléviseur. Entre toutes les caractéristiques mises en avant, lesquelles faudra-t-il bien étudier lors de son achat ? Bien évidemment toutes les télévisions ne présentent pas les mêmes avantages ou caractéristiques, mais grâce à certains critères indispensables vous pourrez vous faire une idée de ce que vous voulez retrouver dans votre téléviseur UHD 4K.





La qualité de l'image

C'est sans doute le point le plus important lors de votre choix. Il va se jouer sur plusieurs critères tels que la colorimétrie, la courbe gamma et la température des couleurs. La définition de l'écran entre également dans cette catégorie, sur les téléviseurs Full HD (1920 x 1080 px) avec un écran ayant une diagonale très élevée on pouvait voir à l'œil nu les pixels, ce qui, à une distance rapprochée, donne l'impression d'une image moins nette. Cette perception est quasiment gommée sur les écrans UHD 4K (3840 x 2160 px) puisque le pixel est bien plus petit pour une même dimension de diagonale.





L'ergonomie

Un autre point clé à considérer lors de votre achat concerne l'interface de gestion de votre télévision, il faut qu'elle soit intuitive et propose les réglages les plus usuels accessibles rapidement sans avoir à se rendre dans une multitude de sous-menus.





La connectique

Plus les connecteurs sont abondants moins vous serez confrontés à des problèmes de branchement de nouveaux appareils à l'avenir, il faut donc privilégier en premier lieu le nombre de connecteurs HDMI, le strict minimum étant 2. Les autres connecteurs tels que l'USB, l'Ethernet, la sortie optique, etc. seront bien évidemment un plus.





SmartTV

Si vous êtes un adepte de Youtube, Netflix, et tout autre service vidéo en ligne, il faudra veiller à ce que cette fonctionnalité soit présente, ceci vous évitera d'acheter une Box TV par la suite.





"Input Lag" et rémanence

Si vous êtes un amateur de jeux vidéo, la réactivité va vous concerner plus qu'aux autres. En effet, le temps de latence ou "input lag" est à prendre en compte, il s'agit du temps écoulé entre le moment où l'image est envoyée par la source vidéo et le moment où elle s'affiche à l'écran, cette durée doit être la plus courte possible pour profiter pleinement des jeux d'action. Il ne faut pas confondre "input lag" et rémanence, cette dernière concerne le temps ou chaque image reste affichée à l'écran avant que la suivante ne vienne prendre sa place, plus la rémanence est faible mieux c'est. Malheureusement ces 2 critères ne sont que rarement mentionnés dans les fiches constructeurs, mais il est bon de les avoir à l'esprit lorsqu'on a pour objectif de jouer sur son téléviseur.





La diagonale

La taille de l'écran, le plus souvent exprimée en pouces, est mesurée par rapport à la diagonale de l'écran. Ce choix vous est personnel, cela va dépendre de la place dont vous disposez. A noter que généralement le recul minimum recommandé pour les TV 4K est d'environ 1,5 fois la diagonale de l'écran. Si vous optez pour un écran de 40 pouces il faudra par conséquent vous placer au minimum à 60 pouces de l'écran. Pour info, 1 pouce = 2,54 cm, donc 24 pouces représentent 61 cm, 40 pouces représentent 102cm, 55 pouces représentent 140 cm et 85 pouces représentent 215 cm. Astuce : vous pourrez souvent retrouver la taille de la diagonale dans le nom de la télévision.

exemple : Philips 55OLED804 (" 55 " pour 55 pouces)





Le taux de rafraîchissement

C'est le nombre de fois qu'une image est affichée à l'écran en 1 seconde, cette unité est exprimée en Hertz, plus c'est élevé mieux c'est. L'image est plus fluide et plus naturelle, avec une réduction des micro saccades, de la rémanence et des scintillements, et offre globalement une meilleure perception des images en mouvement. Il a été démontré qu'avec un taux de rafraîchissement élevé la fatigue oculaire était amoindrie, c'est donc un facteur à prendre en considération si vous comptez passer de longues heures devant votre téléviseur.





La technologie LCD, OLED ou QLED ?

Quelle technologie choisir dans une télévision ? C'est souvent la question la plus problématique dans ce choix d'achat. Sans entrer dans des détails trop techniques, voici un petit résumé des trois technologies les plus répandues :

La technologie LCD

Liquid Crystal Display, existe en deux versions. L'une avec des dalles IPS, l'autre avec des dalles VA. Dans les deux cas, les écrans LCD LED sont équipés d'un système de rétroéclairage qui utilise des diodes électroluminescentes. C'est une télévision qui sera plus abordable que celles qui bénéficient des deux autres technologies. Les télévisions LCD sont aussi appelées les télévisions LED.





Liquid Crystal Display, existe en deux versions. L'une avec des dalles IPS, l'autre avec des dalles VA. Dans les deux cas, les écrans LCD LED sont équipés d'un système de rétroéclairage qui utilise des diodes électroluminescentes. C'est une télévision qui sera plus abordable que celles qui bénéficient des deux autres technologies. Les télévisions LCD sont aussi appelées les télévisions LED. La technologie OLED

Organic Light-Emitting Diode, va être une réelle nécessité si vous êtes un grand cinéphile. La qualité d'image va être proche de l'excellence au niveau de la fidélité de la colorimétrie.





Organic Light-Emitting Diode, va être une réelle nécessité si vous êtes un grand cinéphile. La qualité d'image va être proche de l'excellence au niveau de la fidélité de la colorimétrie. La technologie QLED

Quantum Light-Emitting Diodes, est celle à privilégier pour les passionnés de jeux vidéo. Il est à noter que les téléviseurs QLED restent des télévisions LCD, mais avec une particularité en plus. Les couleurs sont de meilleures qualités et le temps de latence est moins important. Cette technologie est capable de reproduire une colorimétrie à 100 %, et est en mesure de produire une luminosité atteignant les 2000 nits !



La qualité audio

Ce critère ne sera utile que si vous ne souhaitez pas acheter d'enceintes supplémentaires à la suite de votre achat de télévision (type barre de son avec ou sans caisson de basse). Peu de téléviseurs offrent un rendu audio optimale du fait de leur compacité. En effet pour obtenir un bon rendu sonore les haut-parleurs ont besoin d'un coffrage avec un minimum de volume. En d'autres termes, plus un téléviseur est physiquement fin, plus il sera difficile de restituer un son de qualité. Cependant, certaines marquent arrivent à se démarquer en proposant une qualité largement au-dessus de la moyenne.



Il faut poser le pour et le contre, est-ce judicieux de mettre plusieurs centaines d'euros pour avoir un son (moyen) issu du téléviseur même ? Ou peut-être vaut-il mieux s'équiper d'une barre de son, voire d'un amplificateur Audio / Vidéo accompagné d'enceintes, certes occupant une place supplémentaire dans votre salon, mais offrant une très nette amélioration de la restitution sonore.





Quel moment privilégier pour acheter une télé ?

Le meilleur moment pour réaliser l'achat d'un nouveau téléviseur est le moment ou les marques renouvellent leurs gammes. Les marques les plus connues, comme Panasonic, Samsung, LG, et d'autres, changent leurs gammes vers avril ou mai. Le printemps est donc la saison idéale pour acheter une nouvelle télévision, car qui dit nouvelle gamme, dit réduction sur les anciennes pour écouler les stocks.



Un autre moment où les téléviseurs sont en promotion est bien évidemment pendant les périodes de soldes ou de grosses promotions comme le Black Friday ou les French Days.