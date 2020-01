Etude : les meilleurs appareils photo instantanés au cœur des ventes

La mise en service du premier appareil photo instantané s'est déroulée en 1948, avec le Polaroid 95. Véritable carton planétaire, ces appareils ont parcouru du chemin depuis pour devenir les appareils photo modernes que l’on connaît actuellement. Il en existe maintenant de différents formats et de différentes marques. En effet, Polaroid n’a plus le monopole sur la photographie instantanée.

Une demande de plus en plus conséquente

D’après l'étude d’idealo, l’année 2019 a été une année très bénéfique pour cette gamme de produits. La demande de ces appareils photo instantanés a presque triplé en une seule année. On peut facilement avancer qu’ils vont être les modèles d’appareils photo de l’année 2020 tant leur croissance est conséquente, comme l’on peut s’en apercevoir dans ce tableau récapitulatif de l’indice de la demande au cours de l’année 2019.

Indice de la demande Prix moyen Janvier 2019 100 95.51 Février 2019 59 102.27 Mars 2019 59 95.1 Avril 2019 72 91.21 Mai 2019 76 94.65 Juin 2019 62 88.65 Juillet 2019 79 96.54 Aout 2019 56 93.88 Septembre 2019 54 90.95 Octobre 2019 69 88.44 Novembre 2019 263 85.07 Décembre 2019 220 95.14

Le mois le plus populaire pour acquérir un nouvel appareil reste le mois de novembre 2019. En effet, l’indice de la demande est au plus haut par rapport au reste de l’année, ce qui s’explique par le prix moyen qui est, quant à lui, le plus bas. Le début de la période des fêtes accompagné d’une forte réduction au Black Friday, a su créer un réel intérêt pour les appareils de type Polaroid.

Lors de cette étude, on remarque également que la période des fêtes a été très bénéfique dans la vente des appareils photo. On en conclut donc que l'appareil photo instantané reste l’un des cadeaux les plus retrouvés sous le sapin et l’un des plus appréciés.

Comme évoqué précédemment, il existe plusieurs modèles de ces appareils. Dans son étude, idealo a réalisé un classement des meilleurs appareils photo instantanés selon leur popularité, mais aussi par leurs caractéristiques. On pourra retrouver notamment la célèbre marque japonaise Fujifilm avec sa gamme Instax ainsi que la marque Polaroid qui semble prospérer à travers les générations.