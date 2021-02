Quels sont les meilleurs casques de réalité virtuelle en 2021 ?

Les casques de réalité virtuelle sont devenus chose courante en 2021 notamment pour les gamers, mais lequel est le plus adapté à vos besoins et surtout à vos envies ? La réponse dans notre guide des 5 meilleurs casques VR à acheter.

Avec plus de 800 grammes, il s'agit ici probablement du casque VR le plus lourd du marché, mais la répartition du poids est excellente ! Même après de longues heures de jeu, le poids ne se fera pas ressentir, bien joué ! Le confort se ressent également du côté des mousses, de très grandes qualités.

La configuration minimale détaillée par Steam pour ce casque est une carte graphique NVIDIA GeForce 970 (ou AMD RX480), une mémoire vive de 8 Go, un processeur Dual Core avec Hyper-Threading et Windows 10. Vous devez bien entendu avoir une bonne connexion internet et un Display Port et port USB de libre.

Le Valve Index fait partie des plus haut de gamme dans le marché de la réalité virtuelle. Il a été conçu avec des matériaux de qualité et utilise des contrôleurs à placer chez vous pour mieux vous repérer dans l’espace. Il permet une immersion vraiment impressionnante. Vous aurez bien entendu accès au catalogue de jeux de Steam puisque ce casque est conçu par Valve.

Les recommandations de configuration de votre PC sont de posséder une carte graphique NVIDIA RTX 2060 minimum, un processeur Intel i5 (ou supérieur) et 8 Go de RAM minimum, le tout de préférence sous Windows 10. Il faut que votre ordinateur soit équipé de ports USB-2.0, USB-3.0 et DP1.2.

Le Pimax 8K X est équipé de deux écrans LCD permettant pas moins de 3840 pixels x 2160 pixels par écran, et donc par oeil ! Le taux de rafraîchissement standard est de 75 Hz, mais il peut monter jusqu’à 120 Hz. Pour atteindre une plus haute fréquence, il faut baisser la résolution native à 2560 x 1440 pixels puis l'upscaler en 4K. Malgré son nom, ce casque n'affiche donc pas une résolution 8K, mais vous l'aurez compris ! Le champ de vision est assez grand avec 200 degrés.

Ce casque fonctionne avec des capteurs directement intégrés sur le casque et les manettes, mais également avec des stations SteamVR pour plus de précisions dans vos mouvements. Il propose en option le Eye tracking et le hand tracking.

La configuration minimum de l’ordinateur doit être un processeur i5 ou AMD FX 8350, une carte graphique NVIDIA Geforce GTX 970 ou AMD Radeon R9 290 4. La mémoire vive doit être d'au moins 4 Go et le PC doit disposer d’un port DisplayPort 1.2 (ou plus récent) et d’un port USB 3.0. Le système d’exploitation doit être Windows 10.

Le casque de réalité virtuelle HTC Vive Cosmo Elite est situé dans le haut de gamme, mais avec tout de même un bon ratio qualité vs prix. Fruit d'une collaboration avec Valve, il peut donc profiter d’un excellent suivi SteamVR avec des manettes et des capteurs externes à placer chez vous, vous vous sentirez libre de vos mouvements sur les jeux du catalogue Steam.

Ce casque est relié à un ordinateur par un câble de 6 mètres de long, ce qui donne assez d’espace aux joueurs pour ne pas être gênés. Il est proposé avec des capteurs et 2 manettes à détection de mouvement qui lui permettent de se situer dans l’espace. Le G2 requiert une configuration minimum, selon le constructeur, composée d'une carte graphique GeForce GTX 1060 ou Radeon RX 580, ainsi qu’un processeur Intel Core i5 ou AMD Ryzen 5. Si vous souhaitez jouer dans les meilleures conditions, une RTX 2060 Super serait plus à envisager, voir une RTX 2080 pour faire tourner les jeux les plus gourmands à 45 i/s (90 i/s par reprojection asynchrone).

Le casque de réalité virtuelle HP Reverb G2 est actuellement le casque de référence pour des images de qualité. En effet, HP, Microsoft et Valve ont collaboré sur ce casque et ont particulièrement travaillé ce point sans pour autant délaisser les autres fonctionnalités. C’est d’ailleurs, pour son prix, le meilleur rapport qualité vs prix sur l’image. Vous aurez ainsi accès à Windows Mixed Reality (le G2 fait usage de 4 caméras de suivi inside-out afin d’offrir une plus grande liberté de mouvement) et au catalogue de Steam sur PC.

Le casque VR Oculus propose un écran LCD qui possède une résolution par œil de 1832 pixels x 1920 pixels avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il est disponible en deux versions avec 64 Go ou 256 Go d'espace de stockage, et est équipé d'un Qualcomm Snapdragon XR2 épaulé par 6 Go de RAM.

Les point clés à considérer

Comme pour tout investissement high-tech, certains points de la fiche technique sont à prendre plus en compte que d’autres, vous trouverez ci-dessous les points clés à considérer avant de passer à l’action dans votre processus d’achat.





Le confort

Un casque VR peut être porté pendant plusieurs heures si le jeu vous le permet, et l’expérience peut devenir vite catastrophique si ce dernier n’est pas bien adapté à votre morphologie. Rien de pire qu'un casque inconfortable !

Pour une immersion sans précédent, il faudra donc choisir un casque que vous ne sentirez (presque) pas pendant votre séance. Si vous avez des particularités (lunettes par exemple), tournez-vous sur des casques revendiquant leur côté adaptable de ce point de vue.





La compatibilité

Il existe des casques de réalité virtuelle pour toutes sortes de machines proposant des jeux compatibles. Vous aurez donc des casques dédiés aux smartphones, aux consoles de jeu et aux ordinateurs. Pour les consoles de jeu comme la PS4 / PS5, vous pourrez vous procurer le casque dédié de Sony, le PlayStation VR, qui est conçu spécialement pour cette console et sera donc parfait pour les jeux proposés.

Mais pour les PC, l’histoire est différente et plus complexe. En effet, il faudra bien faire attention à la compatibilité de vos composants avec la configuration minimale recommandée pour un casque VR. Par exemple, toutes les cartes graphiques ne supportent pas un casque haut de gamme qui propose une immersion totale avec des capteurs placés un peu partout dans la pièce. Il faudra également un bon processeur et une quantité de RAM assez élevée pour supporter les configurations et faire tourner les jeux sans aucune latence du côté de votre ordinateur.





La qualité

La qualité de l’affichage de votre futur casque VR va définir la qualité de votre expérience pour chacun de vos jeux. C’est donc un point clé à prendre en compte avant de vous lancer dans cet achat. Cette qualité va dépendre essentiellement de la définition et de la dalle du casque. Pour la dalle, nous vous recommandons l’OLED qui assure une meilleure immersion, et plus la définition d’affichage est élevée mieux cela sera au niveau de la qualité du rendu.





La réactivité

Le plus impressionnant dans un jeu VR c’est sûrement la réactivité de votre personnage dans le jeu qui mime vos actions réelles. Ce point est mis en avant sur la fiche technique avec la latence d'une part et la fréquence d’affichage de l'autre. Un très bon casque vous proposera des fréquences allant jusqu’à 120 Hz (plus courant autour de 90 Hz) et des latences à moins de 20 ms.

Cette fonctionnalité dépend certes du style de jeu que vous préférez. Il est tout de même préférable de prendre un casque qui possède une bonne réactivité dès le début pour ne pas vous retrouver bloqué par la suite.