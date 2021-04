Quels sont les meilleurs Coding Bootcamp en France en 2021 ?

Avec l’avènement du numérique, le métier de développeur informatique est aujourd’hui très convoité. La demande est telle que la courbe du marché du travail s’est inversée pour ce type de métier, avec une demande bien supérieure à l’offre. Avec le développement du web et la multiplication des applications pour tous les supports, toutes les entreprises recherchent des développeurs capables de réaliser la programmation d’un site ou d'une application web à la fois en front-end et back-end. Se former au développement web, c’est se tourner vers un métier d’avenir, qui offre de très belles opportunités. Vous souhaitez vous reconvertir et devenir rapidement opérationnel ? Vous pouvez choisir de suivre un Coding Bootcamp. Dans cet article, nous vous fournirons le classement des meilleures formations Coding Bootcamp en 2021.

En quoi consiste un bootcamp de code ?

Un coding bootcamp est une formation intensive pour se former au développement web. Ce type de formation s’effectue généralement sur une période courte de quelques semaines. Très opérationnel, ce format permet de se lancer dans le métier de développeur web ou de pouvoir développer son projet entrepreneurial dès la fin du programme. Les profils de développeur sont extrêmement prisés, pourtant ils sont trop peu à être formés dans les écoles d’ingénieurs. Polyvalents, agiles et professionnels, les profils issus de coding bootcamp attirent aujourd’hui de nombreux recruteurs. Les coding bootcamps ont la particularité d’avoir des pédagogies axées sur la pratique pour apprendre à coder en très peu de temps, en développant de nombreux projets sur une courte durée.

Les meilleurs bootcamps pour devenir développeur web en 2021

La Capsule

La Capsule est classée meilleur coding bootcamp de France et deuxième au monde, selon le très sérieux site switchup qui recense de façon exhaustive l’offre de formation complète en code, dans le monde entier. La Capsule propose une formation en 10 semaines pour devenir développeur FullStack JavaScript, ainsi qu’une formation à temps partiel, pour les professionnels qui souhaitent développer des compétences dans la tech en parallèle de leur emploi le soir et le weekend. Présente à Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux et Monaco, La Capsule compte aujourd’hui plus de 700 alumnis ! Reconnu par l'État, ce bootcamp délivre un titre de niveau bac+4 à l’issue des 10 semaines de formation. Les élèves de La Capsule apprennent à créer des produits web et mobile, mais aussi à réfléchir et résoudre des problèmes techniques. Le programme de La Capsule a clairement l’ambition de former des développeurs Full-Stack, autrement dit des développeurs web complets qui sauront à la fois gérer le back-end et le front-end. Les technologies enseignées sont JavaScript, React et Node.JS. Le plus de ce Bootcamp? Le programme est orienté projet. Les élèves apprennent à coder au travers de 10 projets de sites et d’applications web et développent leurs compétences de façon concrète.

Le Wagon

Le Wagon est un bootcamp présent en France et dans de nombreux pays en Europe et dans le monde. Ce bootcamp propose une formation de 9 semaines pour apprendre à développer en Ruby ainsi qu’une formation en data science. Durant leur bootcamp, les élèves apprennent les langages Ruby on Rails, JavaScript, HTML et CSS, API, Github et Heroku, et apprennent à coder des sites web complets. Présent depuis 2014, Le Wagon dispose d’une très belle communauté de 8000 alumnis dans le monde entier, à travers ses 40 campus. Le bootcamp du Wagon permet d’apprendre à coder avec le langage Ruby qui est considéré comme facile à apprendre et idéal pour les débutants. Certains critiquent cependant ce choix, car ce n’est pas le langage le plus populaire auprès des développeurs et des recruteurs.

Iron Hack

Ironhack est également un bootcamp présent dans de nombreuses villes du monde entier. L’école propose des bootcamps à temps plein et à temps partiel en développement Web, UX/UI design, analyse de données et cybersécurité. Chez IronHack, les élèves apprennent à coder des applications web en JavaScript, un langage très populaire. La formation se déroule sur 9 semaines et s’organise en plusieurs modules. Le module 1 concerne l’apprentissage de HTML, CSS et Javascript. Le module 2 l’apprentissage de la partie Backend et le module 3 est dédié à l’apprentissage de la partie Frontend.

Comment bien choisir son bootcamp pour apprendre à coder ?

Bien choisir son langage

Avant de vous lancer dans un bootcamp, renseignez-vous bien ! La première chose à regarder c’est le langage enseigné. Il est impératif de se renseigner en amont sur les langages utilisés et les débouchés. Il existe aujourd’hui plus de 700 langages de programmation, et la popularité d’un langage peut varier d’année en année ! Voici le classement 2021 des meilleurs langages de programmation:

1. JavaScript. C'est le langage le plus populaire auprès des développeurs, et ce, depuis plus de 7 ans, ce qui est énorme dans le monde du développement ! Selon une enquête récente de StackOverflow, il reste le langage le plus en vogue parmi les développeurs en 2021 et est régulièrement utilisé par de grandes entreprises comme Facebook, Google ou encore Microsoft. Les opportunités d’emploi sont très nombreuses pour les développeurs JavaScript, recherchés pour leur polyvalence et leur capacité à coder à la fois en web et en mobile.

2. Python. C’est un langage également très populaire et facile à apprendre. Reconnu dans le domaine de l’IA, il est également utilisé dans le développement des sites web (ainsi que les sites de réseaux sociaux) ou encore dans le domaine de la data science.

3. Java. Ce langage, pourtant réputé comme étant difficile à apprendre, reste un des plus utilisés en 2021. En 2020, on compte près de 8 millions de développeurs Java à travers le monde. Dans le rapport RedMonk, il se classe à la 3e position juste après JavaScript et Python.

4. C#, C et C++. Ces langages sont très populaires dans l’environnement du jeu vidéo, un secteur en forte croissance avec des opportunités d’emploi importantes en 2021.

5. Le langage R. En cinquième position, le langage R est principalement utilisé dans le domaine des data science. Là aussi, la demande est grandissante pour des experts en data science et en IA, ce qui rend ce langage plutôt populaire en 2021.

Bien choisir le type de bootcamp qui vous correspond

Les coding bootcamps se sont multipliés ces dernières années. Formation intensive en 10 semaines, à temps partiel, en ligne ou en présentiel… les formats ne manquent pas ! Pour choisir le bootcamp qui vous correspond, vous devez bien vous renseigner sur le programme et choisir le format adapté à vos objectifs.

A temps plein : la plupart du temps, les coding bootcamps sont des formations intensives organisées sur 9 à 10 semaines à temps plein. Du lundi au vendredi de 9h à 18h, les élèves apprennent à coder. Les formations à temps plein permettent de se reconvertir rapidement dans le monde du développement, et sont en général intensives et complètes. Les élèves se dédient au code pendant 10 semaines, et assimilent rapidement de nouveaux concepts.

A temps partiel : vous pouvez également choisir de suivre un coding bootcamp à temps partiel, le soir et les week-ends si vous travaillez à côté et que vous ne pouvez pas vous dédier à la formation toute la semaine. De nombreuses écoles proposent ce format, qui permet de développer des compétences en développement et monter en compétences en parallèle de votre activité professionnelle. Généralement, le programme de ces formations est moins développé, et ne s'adresse pas aux profils en reconversion, mais à ceux qui veulent gagner en légitimité technique et être plus autonomes.

En ligne ou en présentiel : vous pouvez également choisir de suivre une formation en ligne ou en présentiel. De nombreuses écoles de code proposent un format hybride, pour allier des cours en présentiel et en distanciel avec le contexte actuel. Vous pouvez également suivre intégralement votre formation à distance.

Choisissez la formation qui vous convient le mieux

Vous retrouverez plus de détails sur toutes ces formations sur les sites internet des différents bootcamp. N’hésitez pas à participer aux réunions d’information pour découvrir les différents programmes, ou vous rendre aux DemoDays des élèves. Il est important de bien définir vos objectifs pour choisir la formation qui vous correspondra le mieux. Bien définir vos objectifs professionnels, vos préférences de langage et d’apprentissage seront la clé de votre réussite !