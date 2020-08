Quels sont les meilleurs écouteurs sans fil True Wireless intra-auriculaires ?

Jabra Elite 75T

Les écouteurs sans fil Jabra Elite 75 T proposent un design discret et un niveau de confort très avancé et le son n'est pas en reste, même s'il faudrait mieux passer par les paramètres afin de réduire un peu les basses légèrement trop aggresives de abse à notre goût mais ensuite tout est parfait. Une application est disponible pour accompagner les écouteurs afin de vous connecter, et vous aider pour l'utilisation de ces derniers. Vous pourrez profiter de 4 microphones MEMS et d'une protection anti-vent pour empêcher toute nuisance sonore et apporter un son de grande qualité.

Les EarGels sont proposés en trois tailles différentes pour que chaque utilisateur ait un confort absolu.



La bande passante du haut-parleur est très bonne, pour la musique elle est de 20 Hz à 20 kHz et pour les appels elle passe de 100 Hz à 8 kHz.

En termes de connectivité, Jabra utilise le Bluetooth 5.0 pouvant fonctionner jusqu'à 10 mètres.

L'autonomie musicale est de 7,5 heures avec une possibilité de monter jusqu'à 28 heures à l'aide de l'étui de recharge. Une charge complète met environ 2,5 heures avec un chargeur mural.

Un écouteur a une dimension de 21,9 mm x 19, 14 mm x 16,2 mm et un poids de 5,5 grammes.