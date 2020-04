Les meilleurs ordinateurs portables à moins de 1000 €

De très nombreux Français ont recours à un ordinateur portable quotidiennement, qu'il s'agisse de son utilisation personnelle à la maison ou encore au travail. Ces derniers sont de plus en plus abordables au niveau tarif même si tous ne se valent pas ! Les premiers prix démarrent à moins de 300 € mais le haut de gamme dépasse largement les 3000 €. Certes les caractéristiques ne seront pas les mêmes (qualité des matériaux, composants plus puissants, possibilité de jeu vidéo, écran plus grand..), mais en avez-vous réellement besoin ? Les ordinateurs portables à moins de 1000 € que nous allons vous présenter ici permettent tous de réaliser les principales tâches que vous pourriez effectuer (hormis du jeu vidéo extrême). Laissez-vous guider et n'hésitez pas à consulter nos conseils d'achat sur comment choisir correctement un PC portable à la fin de ce guide.

Le PC portable de chez Huawei dispose d'une dalle IPS tactile de 13 pouces qui permet une confortable définition de 2160 px x 1440 px. Il est doté d'un processeur Intel Core i5 à i7 selon les modèles, et possède une carte graphique Intel UHD Graphic 620 qui ne permettra que du jeu vidéo léger. Il possède 8 Go de RAM et son système de refroidissement se fait par ventilateur. Vous pourrez bénéficier de 512 Go de stockage interne de type SSD pour une fluidité exemplaire. Du matériel haut de gamme pour un prix limité, que du bon ! Les dimensions du Matebook 13 de Huawei sont de 286 mm x 211 mm x 15 mm pour un poids de 1,3 kg.

L'ordinateur portable Matebook 13 de la célèbre marque Huawei dispose d'un écran IPS tactile. Au niveau des finitions, les bordures en métal permettent à cet ordinateur milieu de gamme de paraître plus luxueux qu'il n'y paraît. Il fonctionne sous Windows 10 et permet une autonomie moyenne de 8 heures lorsqu'on l'utilise en continu.

L'écran de ce HP Envy 13 dispose d'une dalle IPS Full HD de 13,3 pouces qui assure une définition de 1920 px x 1080 px. Au niveau processeur on peut compter sur du Intel Core i5-8265U, Intel Core i7-8565U ou AMD Ryzen selon le modèle choisi (pour rappel c'est le modèle i5 qui est à moins de 1000 € et que nous conseillons). La puce graphique est une Intel UHD Graphics 620 et l'ordinateur possède 8 Go de RAM. Le système de refroidissement se fait par ventilateur. Au niveau du stockage interne vous aurez droit à un excellent SSD de 512 Go, un bon point. La batterie est de 53 Wh ce qui permet une autonomie de 6 heures environ pour une utilisation sur internet, bureautique et musicale. Si on se penche sur la connectique on constate la présence de 1 port USB-C, 2 ports USB-1, 1 lecteur microSD, 1 sortie casque audio-micro et 1 alimentation. Les dimensions de cet ordinateur sont de 307 x 211 x 15 mm pour un poids de 1,3 kg.

L'ordinateur portable HP Envy 13 dispose d'un écran IPS LCD de 13 pouces. En termes de clavier vous retrouverez un clavier AZERTY au format ANSI. Le touchpad est de bonne qualité et de bonne taille, mais pas en verre comme sur d'autres modèles plus haut de gamme. Les performances permettent une utilisation fluide des différents logiciels mais le jue vidéo restera limité. Le plus de cet HP est son lecteur d'empreinte qui permet de déverrouiller le produit sans utiliser de code PIN.

Le Microsoft Surface Pro 6 dispose d'une dalle de 12,3 pouces avec une confortable définition de 2736 px x 1824 px. Sur cette tablette / ordinateur, vous trouverez un puissant processeur Intel Core i5-8250U (ou i7-8565U), une puce graphique Intel HD et de 8 Go à 16 Go de RAM selon le modèle. Le système de refroidissement est passif (pas de bruit !). Au niveau de la mémoire, le stockage interne de 256 Go par SSD donc avec une fluidité parfaite. La batterie permet une autonomie de 13 heures et demie de visionnage de vidéo, ce qui est excellent. Au niveau connectique on observe 1 port USB A 3.0, 1 carte micro SDXC, 1 port surface connect, 1 port pour casque et micro et 1 mini Display Port. Les dimensions de cet ordinateur sont de 292 x 201 x 8,5 mm avec un poids de 0,77 kg.

Le Microsoft Surface Pro 6 est un ordinateur tablette léger qui se transporte facilement et qui est facilement rangeable. Il dispose d'une dalle IPS LCD de 12,3 pouces au format 3:2. Aucun problème de luminosité sur cette tablette et l'écran est très bien calibré. Pourquoi ordinateur tablette ? Parce que le clavier est détachable pour un côté plus pratique permettant d'utiliser le Microsoft Surface Pro 6 au format tablette. Précisons que le clavier est souvent vendu séparément. C'est une tablette parfaite pour de la bureautique, de la navigation web, ou de la lecture vidéo, mais pas l'ordinateur idéal pour jouer aux jeux vidéo. La caméra est un bon point qui permet la reconnaissance faciale, elle n'est pas destinée à réaliser de belles photographies comme un APN ou un bon smartphone photo.

Le Vivobook S14 dispose d'une dalle de 14 pouces avec une définition de 1920 px x 1080 px. Le processeur varie selon les modèles (Intel Core i5-8265U, Core i7-8565U ou encore AMD Ryzen d'ou la grande variabilité des prix mais le Intel i5 semble un bon compromis), la puce graphique est une Intel UHD Graphics 630 et l'ordinateur possède 8 à 16 Go de RAM LPDDR3 selon le modèle. Bref, du bon matériel. Le système de refroidissement se fait par ventilateur. En termes de stockage interne, vous pourrez compter sur 256 Go en SSD pour le modèle i5 (donc à moins de 1000 €), ce qui permettra une fluidité exemplaire. La batterie de 42 Wh offre une autonomie de 6 à 7 heures et demie ce qui est un bon score. Pour la connectique, on trouve 1 port USB-C, 1 port USB-A 3.0, 2 ports USB-A 2.0, 1 port HDMI, 1 port microSD, 1 prise jack pour le casque audio et 1 alimentation CA. Les dimensions de cet ultrabook de la marque Asus sont de 322 mm x 211 mm x 18 mm pour un poids de 1,4 kg.

Le Vivobook S14 de la marque Asus est un ultraportable moyenne gamme qui présente une esthétique digne d'un haut de gamme grâce à son châssis en aluminium (et plastique aussi), ce qui en fait un très bel ordinateur. L'écran dispose d'une dalle IPS mat et occupe 87 % de la façade. Le touchpad est en verre et le doigt glisse bien, pas de problème de ce côté-là, le ScreenPad est toujours aussi intuitif et innovant. Les performances du processeur (notamment Intel Core i5 ou i7) permettent d'utiliser cet ordinateur sans se soucier de problèmes de lenteur dans vos tâches quotidiennes mais la carte graphique intégrée ne permettra que du jeu vidéo limité. A noter que l'Asus Vivobook S14 dispose de l'option reconnaissance faciale qui est toujours un plus dans un ordinateur portable a moins de 1000 €.

Le Chromebook 514 de chez Acer dispose d'une dalle IPS tactile de 14 pouces avec une définition de 1920 px x 1080 px. Le processeur de cet ordinateur est un Intel Pentium N4200 à 4 coeurs, la carte graphique une Intel HD Graphic 600 et il possède 4 Go de RAM. Vous bénéficiez de 32 Go à 64 Go de mémoire interne ce qui est correct pour un chromebook. L'autonomie de cet ordinateur est de 10 heures ce qui est un très bon score compte tenu du prix du produit. Au niveau connectique, on trouve 2 ports USB-C, 2 ports USB, 1 port microSD et 1 prise jack pour le casque audio. Les dimensions de cet ultrabook de la marque Acer sont de 323 mm x 232 mm x 1.6 mm pour un poids de 1,4 kg.

Le Chromebook 514 de Acer dispose d'un écran IPS mat et tactile, et sa finition en aluminium lui permet d'avoir l'apparence d'un ordinateur haut de gamme. Pour rappel, un Chromebook est un ordinateur qui tourne sous Chrome OS de Google. Niveau performances le processeur intégré est limité, mais suffit amplement au bon fonctionnement d'un Chromebook tant que l'utilisation est basique (surf, visionnage, réseaux sociaux,...). Petit bémol au niveau audio avec la position choisie par Acer pour les haut-parleurs avant qui se trouvent sous l'ordinateur, le son n'est donc pas optimal si le Chromebook est posé sur une surface plastique par exemple. On ne peut cependant qu'admirer la façon dont Chrome OS s'améliore à chaque sortie d'un nouveau Chromebook.

Les point clés à considérer

L'achat d'un nouvel ordinateur portable n'est pas toujours évident surtout que les nouveautés technologiques ne cessent de se succéder, et que les marques proposent toutes des fonctionnalités parfois très différentes pour faire face à la concurrence. Vous trouverez ci-dessous les principales caractéristiques à considérer lors de l'achat de votre futur laptop, de quoi vous donner une bonne idée du produit qui vous correspondra le mieux.





Un laptop selon l'usage

Avant même de regarder les fiches produits des différents PC portables, il faudra d'abord vous faire une idée de l'usage que vous allez en faire. Avez-vous besoin d'un pc juste pour surfer sur Internet, discuter sur les réseaux sociaux et regarder des vidéos ? Ou bien avez-vous des besoins plus importants comme par exemple une utilisation dans le cadre du travail (bureautique, modélisation..), voir carrément du jeu vidéo ? Selon votre choix le budget ira croissant.

Une fois cette étape faite et une idée bien précise vous saurez quels sont les composants sur lesquelles il faudra porter une attention plus particulière.





La taille de l'écran et sa définition

La taille de l'écran est une caractéristique très importante sur les ordinateurs portables. Souhaitez-vous disposer d'un plus grand confort de lecture / visionnage avec un grand écran ou au contraire faciliter le déplacement du PC avec une plus petite diagonale d'écran (poids et encombrement réduits)? Les tailles d'écrans des ordinateurs portables varient généralement de 11,6 pouces à 19 pouces pour les plus grands, mais la plupart du temps c'est entre 13 et 17 pouces.

Pour la définition de l'écran, il est conseillé de choisir un écran proposant au moins du Full HD (1920 px x 1080 px) pour ne pas être déçu. Plus cette dernière sera importante, meilleure la qualité.



L'autonomie

Pour un PC dit portable, la batterie est un critère extrêmement important surtout si vous souhaitez déplacer très souvent votre notebook et l'utiliser en usage extérieur, sans source d'alimentation à portée. Plus la puissance de la batterie sera importante, plus l'autonomie de votre ordinateur sera élevée, elle peut varier de moins d'une heure à plus de 10h selon les modèles et les composants qu'ils intègrent.



Le processeur

Le processeur, aussi appelé CPU (Central Processing Unit) constitue le coeur de l'ordinateur, et va donc impacter fortement les performances de manière générale du laptop. C'est grâce à ce processeur que vous serez capable de réaliser plus ou moins vite les tâches du quotidien sur votre nouvel ordinateur portable.

Au niveau du choix, tout dépend de l'utilisation que vous allez faire avec ce dernier : si c'est seulement pour de la bureautique, rien ne sert de dépenser de l'argent dans un processeur surpuissant qui passera son temps à "dormir", mais si vous souhaitez jouer à des jeux vidéo ou réalisez des montages vidéo la chose aura alors son importance et il vous faudra alors choisir un bon processeur notamment entre Intel et AMD qui sont les deux ténors du marché.

La carte graphique

Dans l'entrée et le moyen de gamme, les PC portables n'intègrent pas de carte graphique dédiée, ils se contentent d'un chipset intégré, largement suffisant d'ailleurs pour un usage normal type bureautique, surf voir même jeu vidéo léger sur les derniers modèles. Par contre certains usages imposent la présence d'une carte graphique dédiée, généralement ADM ou Nvidia, à savoir en premier lieu le jeu vidéo mais aussi par exemple le montage vidéo ou la modélisation.



La connectique

Il est souvent arrivé que l'on se rende compte trop tard que notre nouvel ordinateur ne dispose pas de la connectique désirée une fois à la maison. Un port HDMI absent, pas de port Ethernet ou encore un nombre insuffisant de ports USB.

Pour éviter cette situation, il est donc important de vérifier les connectiques de l'appareil directement en magasin ou sur une fiche produit.



La RAM

La RAM, diminutif de Random Acces Memory, correspond au stockage éphémère des données. Ces données vont être sauvegardées entre deux démarrages, mais une fois le PC éteint, elles auront disparu.

Plus la quantité de mémoire vive est importante, plus votre ordinateur aura une utilisation fluide et simplifiée, et vous pourrez utiliser en même temps plus de programmes.



Le stockage interne

La capacité de stockage de votre ordinateur est très importante à deux niveaux : sa quantité (généralement de 64 Go à plusieurs To) et son type (disque dur mécanique ou de type SSD c'est-à-dire à base de mémoire flash).

Si vous souhaitez stocker de nombreux fichiers, photos, vidéos, applications, jeux vidéo... il vous faudra un gros disque dur de plusieurs To par exemple.

Si votre budget le permet, nous vous conseillons fortement de choisir un "disque dur" de type SSD, ce dernier permettant de lancer beaucoup plus rapidement vos fichiers et applications avec une fluidité générale de votre PC fortement améliorée par rapport à un disque dur "classique" (c'est-à-dire de type mécanique avec une tête de lecture et des plateaux). À titre d'information, le temps d'accès d'un disque dur est de l'ordre de 15 ms alors que celui d'un SSD récent de 0,1 ms !



Une idée du budget

Le budget reste toujours le sujet le plus difficile à définir. Vous trouverez de tout sur le marché de l'informatique, de l'ordinateur portable basique à moins de 300 € facilement trouvable en supermarché au très haut de gamme d'Apple qui peut dépasser les 8000 €.

Généralement, hors promotions, un "bon" PC portable avec des composants qualité est proposé entre 500 € et 700 € pour un usage quotidien. Mais si vous êtes à la recherche d'un laptop pour jouer par exemple, il faudra dépasser (et de loin) les 1000 €.