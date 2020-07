Guide des meilleurs robots aspirateurs en 2020

De nos jours, le ménage n'est plus une corvée grâce à la technologie et l'apparition récente des robots aspirateurs et nettoyeurs de sols. Mais comment faire son choix parmi les dizaines de références ? Et quels sont les meilleurs robots aspirateurs de cette année 2020 ? Les réponses à toutes ces questions dans notre guide détaillé.

De nombreuses personnes considèrent le fait de passer l’aspirateur comme une corvée, ce qui explique que de plus en plus de consommateurs se tournent vers des solutions automatiques comme les robots aspirateurs et nettoyeurs de sols. Il en existe pour tous les goûts, et tous les prix. Cependant, le choix du bon produit, celui le plus adapté à votre intérieur, est compliqué. Pas de panique, vous retrouverez dans ce guide d’achat les meilleurs aspirateurs robots à acheter en 2020 avant de conclure par un guide vous présentant en détail les points clés à connaître pour acheter le robot aspirateur qui vous conviendra le mieux.

Enfin, vous pourrez suivre les avancés et programmer votre robot iRobot avec l’application dédiée gratuite iRobot Home qui est disponible sur l’AppStore et sur Google Play. Un excellent robot aspirateur, dont le seul défaut est le prix (trop ?) élevé.

Le système de navigation de ce robot aspirateur est l’ iAdapt 3.0 qui est linéaire. Le système de cartographie est le vSLAM qui va permettre au robot de reconnaître les pièces de la maison et donc de connaître sa position en temps réel. C'est une technologie redoutable conçue pour optimiser les trajets et le temps de nettoyage global pour une surface donnée.

Tout simplement l’aspirateur robot le plus évolué au monde à ce jour , le robot aspirateur iRobot Roomba S9+ au design particulier en forme de « D » a été pensé pour aller dénicher la moindre des saletés mêmes dans les coins les moins accessibles. Il possède également un système de vidange automatique de la poussière qui permet de limiter les interactions avec l’utilisateur au maximum, le but étant de simplifier la tâche à son utilisateur, pas de la compliquer. Son seul défaut ? Son prix qui est pour l’instant assez conséquent, mais qui se justifie par sa qualité.

Enfin, une application iRobot Home est disponible pour programmer votre robot depuis n’importe où et n’importe quand, sous iOS et Android. Un modèle haut de gamme du leader du domaine, assez cher, mais extrêmement efficace et perfectionné.

Le Roomba i7+ intègre une batterie Li-ion d’une autonomie de 75 minutes environ pour un temps de charge de la même durée. Cela correspond à une surface de nettoyage de 400 m² environ. Lorsque la batterie est vide, ce dernier retournera automatiquement à sa base de chargement et c’est à ce moment-là qu’il videra son bac poussière, avant de repartir terminer son nettoyage. C'est le gros plus de ce modèle, cette fonction de vidage automatique du bac poussière n'existant quasiment pas chez la concurrence.

Le système de navigation de ce robot aspirateur se fera avec la cartographie et la mémorisation des différentes pièces. Le système de cartographie permet d’optimiser le passage du robot et donc d’améliorer son efficacité.

Ancien leader avant la sortie du Roomba S9+, le modèle i7+ est également équipé d’un système de vidange automatique de la poussière (très rare) permettant d’éviter de le manipuler de manière quotidienne en plus d’assurer une utilisation plus saine qui évite tout contact avec les plus fines particules de poussière. La caméra et le télémètre sont directement intégrés dans la coque de l’appareil pour gagner de la place et le rendre plus compact. Le Roomba i7+ propose 4 programmes bien distincts pour un nettoyage complet.

Vous pourrez piloter votre robot aspirateur via une application mobile gratuite associée. L’application Mi Home a par ailleurs été étoffée pour offrir une multitude de fonctionnalités diverses et variées à l’appareil (suivi du nettoyage, mise à jour du firmware, modifications des cartes avec des zones interdites de nettoyage, programmation du nettoyage..). Bref, à recommander.

Le robot aspirateur de Xiaomi est équipé d’un réservoir à poussière d'une capacité de 0,48 L , et d'un réservoir d’eau de 0,14 L . De plus, il est équipé de filtres HEPA pour retenir les particules les plus fines. Enfin, il fait partie des aspirateurs les plus silencieux avec une nuisance sonore de seulement 60 db .

Le robot est équipé d’un système de navigation AAI , c’est-à-dire qu’il utilise un algorithme qui va déterminer le bon mode de nettoyage sans aide humaine. Son télémètre laser lui permet de rapidement cartographier la pièce pour avoir une idée rapide et précise de la surface à nettoyer et ne jamais repasser au même endroit.

Vous pourrez en plus suivre son parcours grâce à l’application gratuite dédiée Neato qui est disponible sous l’AppStore et Google Play.

Son réservoir à poussière a une contenance XL avec 0,7 L et sa nuisance sonore de 69 db . Avec sa batterie Li-ion il pourra effectuer une routine de nettoyage d’une durée de 225 minutes avec au minimum 1h30 de recharge entre chaque. En parlant de batterie à plat, le Neato D4 ira automatiquement se recharger une fois sa batterie vide, et reprendra là où il s’est arrêté une fois rechargé.

Son système de navigation est la combinaison des technologies LaserSmart et Botvision qui permettent de planifier un parcours efficace et optimal.

Le petit nouveau du constructeur américain est équipé de l’essentiel pour offrir un robot accessible, en comparaison du modèle plus haut de gamme D7 Connected . Ses performances en aspiration sont remarquables, lui permettant de nettoyer toutes les surfaces, même les tapis les plus épais.

Vous pourrez contrôler votre robot aspirateur à distance grâce à l'application mobile dédiée Mijia APP qui est gratuite, précisons-le. À l'aide de cette application, vous pourrez définir les modes de nettoyages, lancer le nettoyage et le lavage des sols à distance et suivre l'avancée en direct, accéder à la carte de toute la maison en temps réel...

Le robot aspirateur Xiaomi Mijia G1 est sans doute ce qui se fait de mieux en entrée de gamme. En plus de sa fonction aspirante classique, il dispose également de la fonctionnalité serpillère et de la planification d'itinéraire intelligente, le tout pour un prix raisonnable.

Les point clés à considérer

Le marché étant florissant avec de très nombreux modèles d'aspirateurs robots, vous en trouverez à tous les prix avec différents niveaux de performances. Pour choisir le bon modèle, c'est-à-dire celui qui vous conviendra le mieux, Il faut déterminer vos priorités, mais aussi votre budget en tenant compte des points détaillés ci-dessous.

L’autonomie

L’autonomie d’un robot aspirateur va dépendre de sa batterie qui sera exprimée le plus souvent en mAh. Plus cette valeur est élevée, plus votre robot aspirateur aura un temps d’aspiration élevé. En général, les aspirateurs robots ont une autonomie variant d’une à deux heures, ce qui permet d’aspirer une surface comprise entre 40 et 150 m2. Le temps de chargement de la batterie est également à prendre en compte. Signalons que certains robots aspirateurs sont capables de rejoindre leur base de façon automatique pour se recharger automatiquement en cas de batterie faible, sans intervention humaine, un bon point donc.





Le système de navigation

Le système de navigation va définir la façon dont votre robot aspirateur se déplacera, de manière linéaire, en spirale, etc.

Sur la majorité des appareils, le système de déplacement est déjà programmé, ils suivent une trajectoire en spirale et modifient leur itinéraire à la rencontre d’un obstacle, ce qui les amène à repasser plusieurs fois au même endroit, ce qui a pour inconvénient d’augmenter inutilement le temps de nettoyage. Les modèles les plus élaborés sont équipés d’une caméra ou d’un télémètre qui analysent les dimensions de la pièce afin d’optimiser leur déplacement, permettant à l’appareil d’aspirer une plus grande surface en un seul passage. A privilégier, mais ces derniers seront plus présents sur les modèles haut de gamme.





Performance

La performance va déterminer la façon dont le robot aspirateur va nettoyer les planchers, les sols durs, les moquettes, ou encore les tapis. Les modèles les plus récents ont une aspiration plus puissante, cela augmente leurs performances notamment sur les moquettes et les tapis. Le niveau de filtration s’améliore sur les appareils de dernière génération qui sont équipés de filtres HEPA capables de filtrer les particules les plus fines (que nous recommandons). Certains appareils sont également équipés de lampes UV pour éliminer les particules les plus allergènes.





La gestion des obstacles

Lors de sa routine ménagère, le robot aspirateur est destiné à rencontrer de nombreux obstacles comme une chaise, un tapis, etc. Ils sont équipés de capteurs qui leur permettent de repérer les obstacles et de ralentir à leur approche. Pour les utilisateurs ayant des escaliers dans leur habitation, il est recommandé pour la santé de votre robot de choisir un appareil capable de détecter la présence de marches, mais à l'heure actuelle tous les robots de marque en sont capables.

Robot aspirateur connecté

Certains appareils peuvent être mis en route ou programmés via une application dédiée accessible depuis son smartphone. Un véritable atout si l’on a envie de rentrer dans une maison nettoyée alors que l’on a oublié de programmer le passage de l’aspirateur avant de partir. De nombreux appareils disposent de telles applications pour programmer, définir des zones à nettoyer, et suivre le nettoyage en cours, et ce directement depuis votre smartphone même en dehors de la maison.





L’entretien

L’aspirateur robot doit être entretenu pour fonctionner correctement et durer longtemps. Le bac à poussière doit ainsi être vidé régulièrement (sa contenance peut donc être un critère de choix) de même que le bac à eau, les brosses s’encrassent et se bloquent avec des cheveux ou des poils, elles doivent être nettoyées également. Le filtre doit faire l’objet d’un nettoyage régulier et délicat, soit avec le pinceau fourni, soit en les passant à l’eau de temps à autre, et laissé à l’air libre pour sécher complètement avant d’être remis en place. Les appareils les plus perfectionnés vous avertissent quand il est temps de nettoyer, voir de changer certains éléments.