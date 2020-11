Remarque : afin d'avoir une comparaison de prix la plus juste possible, nous avons affiché les prix des différents SSD pour une capacité de 1 To, mais bien entendu tous les modèles possèdent des capacités variables (250 Go, 500 Go, 1 To, 2 To...) qui sont tout autant recommandables.

Pour rappel, un SSD, de l'anglais Solid-State Drive, est un matériel informatique permettant le stockage de données sur de la mémoire flash. Il est le remplaçant, en beaucoup plus performant, des disques durs classiques mécaniques qui ne conservent qu'un unique avantage, leur capacité de stockage plus élevée. Le SSD possède deux types de connexion, le SATA (de l'anglais Serial Advanced Technology Attachment, ou S-ATA) et le NVMe (pour Non-Volatile Memory Express) qu'il faudra choisir en fonction de votre carte mère.

Le disque SSD haut de gamme de Samsung propose une vitesse de lecture de 560 Mo/s et une vitesse d'écriture de 530 Mo/s. Les IOPS sont de 100 000 pour la lecture et de 90 000 pour l'écriture.

Au niveau de la capacité, cette gamme de SSD Samsung propose 256 Go, 512 Go, 1 To, 2 To et 4 To.

Samsung propose des SSD Sata haut de gamme avec ses modèles Samsung 860 Pro , c'est sans doute ce qui se fait de mieux actuellement. Les performances et l'endurance de ces SSD sont au top et la garantie de 5 ans ne fait que conforter les acheteurs dans leur choix final. A conseiller si vous avez le budget.

Il est proposé en plusieurs capacités, de 120 Go à 2 To, ce qui permet à la marque de proposer assez de variantes pour convenir à une large sélection de personnes.

Avec près de 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture, et un IOPS de lecture de 95000 et d’écriture de 84000, c'est un produit à recommander.

Il est disponible avec une capacité de stockage comprise entre 250 Go To et 4 To.

Avec près de 470 Mo/s en lecture et 455 Mo/s en écriture, le SanDisk Ultra 3D permet une vitesse de transfert relativement bonne pour une utilisation classique et un IOPS de lecture de 95000 et d’écriture de 84000.

Avec une capacité de stockage comprise entre 250 Go et 4 To, le SanDisk Ultra 3D s’adapte à tous les besoins et vous permet de stocker vos données sans avoir à vous soucier de l’espace occupé.

Avec près de 485 Mo/s en lecture, et 439 Mo/s en écriture, le Crucial MX500 permet une vitesse de transfert relativement bonne pour une utilisation classique et un IOPS de lecture de 95000 et d’écriture de 90000.

Sa capacité de stockage est comprise entre 250 Go et 2 To, le Crucial MX500 adapte donc sans problème sa capacité de stockage à vos besoins.

Il est disponible en différentes capacités de 250 Go, 500 Go, 1 To, 2 To et 4 To. Avec un choix aussi conséquent, vous trouverez forcément le SSD qui correspond à vos besoins en termes d'espace de stockage interne.

Les point clés à considérer

Comme de nombreux produits, les SSD sont différents selon les modèles proposés avec des performances qui peuvent varier fortement d'un modèle à un autre. Il est donc important de sélectionner avec soin votre SSD. Nous avons créé pour l'occasion une liste de points à considérer pour faciliter votre recherche et pour vous rassurer dans vos achats.





Les types de formats

Les SSD internes avec connectique SATA existent en différents formats. Le format 2,5" est le format classique le plus répandu. Il a tendance à être remplacé de plus en plus par le format M.2 interfacé en SATA via le protocole AHCI, car cela permet de se passer de câble de données et d’alimentation. Le format Mini-SATA est quant à lui destiné aux PC portables très fins et aux ultrabooks. Ces SSD ne pèsent que 6 à 7 grammes et profitent d’un taux de transfert maximal de 550 Mo/s en lecture et 520 Mo/s en écriture. Le format M.2 a également tendance à les remplacer.

Signalons que pour booster les performances, il faudra vous tourner vers des SSD de type NVMe, cette connectique communique entre l'interface de stockage et l'unité centrale du système grâce à des sockets PCIe à haut débit permettant d'atteindre un taux de transfert beaucoup plus élevé de jusqu'à 4 Go/sec maximum actuellement selon le port PCie utilisé.





La capacité de stockage

La capacité de stockage est essentielle dans l’achat d’un SSD SATA, ce paramètre définit la quantité d’information qui peut être stockée dans le SSD. Ce paramètre doit être choisi en fonction de vos besoins et de l’utilisation que vous souhaitez en faire. Pour stocker des films, séries et autres jeux vidéo, il vous faudra au moins une capacité de stockage de 1To. En revanche, pour une utilisation classique afin d'uniquement accélérer le système d'exploitation, et en utilisant un disque dur classique mécanique pour le stockage de vos données, un SSD de 128 Go peut suffire (préférez tout de même au moins 250 Go). C’est à vous de moduler la capacité de stockage à vos besoins et à votre budget.

La vitesse d'écriture

Le débit d’un disque SSD correspond à la vitesse de transfert des données. La vitesse d’écriture est la vitesse à laquelle vous pouvez enregistrer vos données sur le SSD. Les SSD SATA ont généralement une vitesse d’écriture de 450 à 600 Mo/s en écriture. Généralement pour les SDD de type SATA vous n'avez pas à vous en occuper, tous étant plutôt très performants et les SSD de notre guide sont tous au maximum proposé par l'interface.





La vitesse de lecture

La vitesse de lecture est la vitesse à laquelle vous pouvez récupérer les données stockées sur le SSD. Les SSD SATA ont généralement une vitesse de lecture comprise entre 450 et 600 Mo/s en lecture. Là aussi tous les SSD de ce guide sont proches de la limite théorique.



Les différents types de mémoire flash

Les SSD font appel à de la mémoire Flash pour accélérer le traitement des données. La mémoire flash sert notamment à masquer les latences de certains transferts et à améliorer les performances de manière optimale. On retrouve 4 modèles de mémoire flash classés du plus au moins performant :

SLC, le plus performant, mais aussi le plus cher

MLC, modèle très courant qui convient à la plupart des utilisations

TLC, modèle léger pour les utilisations standards

QLC technologie récente peu coûteuse permettant de grandes capacités de stockage à petit prix. Le débit d’entrée/sortie est souvent grandement affecté.

Les IOPS

Les IOPS (nombre d’entrées / sortie par seconde) permettent d’évaluer le nombre de tâches simultanées possibles par le SSD. Une caractéristique importante qu’il vous faudra prendre en compte si vous comptez mettre à l’épreuve votre SSD par une utilisation intensive. Cette caractéristique n’est en revanche pas cruciale pour une utilisation conventionnelle. Plus le nombre est important, meilleur cela sera.





L'endurance

Chaque constructeur réserve un pourcentage de la capacité totale du SSD à ce que l'on appelle l'over-provisioning (ou OP) qui améliore la performance du SSD et prolonge son endurance. Ainsi, quand des cellules Flash sont en panne, elles sont remplacées par celles issues de l'OP, permettant au SSD de fonctionner plus longtemps. L'over-provisioning s'exprime généralement en Go, plus elle est importante, mieux c'est. Le choix de la mémoire influe également sur l'endurance d'un SSD, la mémoire SLC étant par exemple beaucoup plus endurante que la MLC.





L'avantage d'une garantie

La garantie est un paramètre important à prendre en compte, car, selon les marques, elle peut être très différente, de 2 ans à plus de 10 ans pour certains modèles !