Quels sont les meilleurs vélos à assistance électrique à acheter en 2020 ?

Le vélo électrique a la côte, c'est une évidence. Devenu le nouveau moyen de transport à la mode, le vélo à assistance électrique, ou VAE, permet de se déplacer rapidement et facilement dans les rues des grandes villes sans craindre les bouchons. Un large choix de produits a vu le jour, et il est devenu difficile de s'y retrouver et de pouvoir tous les comparer pour identifier quelles marques sont fiables ou non et trouver la perle rare. Dans ce guide d'achat, nous allons vous dévoiler les meilleurs vélos électriques à acheter en 2020 en termes de rapport qualité vs prix et il y en aura pour tous les budgets !

Et n'oubliez pas que, si vous achetez un vélo à assistance électrique, vous pouvez, sous conditions, bénéficier d'une aide de l'État appelée bonus vélo à assistance électrique. Plus de détail sur le site du gouvernement.