Meizu 17 et 17 Pro : des smartphones bien équipés à des prix très agressifs

Le fabricant chinois Meizu cherche toujours à se faire une place auprès des grandes marques de smartphone et rejoindre ainsi Xiaomi ou encore OnePlus... Et pour ce faire, la marque mise désormais sur sa gamme Meizu 17 et 17 Pro, deux smartphones présentés récemment qui proposent un équipement très intéressant pour un prix agressif.

Les deux appareils sont ainsi dotés du SoC Qualcomm Snapdragon 865 et d'un écran OLED de 6,6 pouces (définition 2340x1080 pixels en 90 Hz).

Le Meizu 17 embarque 8 Go de RAM LPDDR4X contre 8 à 12 Go de LPDDR5 pour la version Pro. Le Meizu 17 propose un capteur photo principal de 64 MP associé à un second capteur 12 MP, un ultra grand-angle de 8MP et un macro de 5 MP. La version Pro offre un capteur principal 64 MP ainsi qu'un téléobjectif 8 MP, un ultra grand-angle de 32 MP ainsi qu'un capteur 3D.

Les deux appareils proposent une batterie de 4500 mAh compatible recharge rapide filaire 30 watts, mais seul la version Pro propose de la recharge sans fil 27 watts. Le tout est livré sous Android 10 avec surcouche maison FlymeOS.

Le Meizu 17 sera commercialisé à partir de 480 euros contre 560 euros pour le 17 Pro.