Même Phil Spencer (XBOX) a hâte de jouer à God of War Ragnarok

God of War Ragnarok est sans doute l'un des titres les plus attendus du moment, et il s'agira sans conteste également de l'une des plus grosses sorties pour les studios PlayStation cette année.

Le titre est attendu pour le 9 novembre prochain sur PlayStation 4 et PlayStation 5. On a déjà pu constater l'ampleur de l'engouement chez les joueurs avec des éditions collector en précommandes qui affichent la rupture de stock et des prix qui s'envolent sur les sites de vente.

Mais chez la concurrence de Sony aussi, on s'impatiente de pouvoir jouer au titre. Phil Spencer est d'ailleurs plutôt beau joueur sur un secteur qui pourtant se veut globalement ultra concurrentiel. Le patron de la division Xbox a déjà partagé son enthousiasme vis à vis de la PS5 et de divers projets de Sony... Il a également récemment inscrit God of War Ragnarok comme le titre auquel il est le plus impatient de jouer.

Plutôt que se vouloir faussement corporate et citer un titre en développement au sein des nombreux studios Microsoft, Phil Spencer a joué franc jeu et cité un titre qui ne sortira que sur Playstation et peut-être sur PC par la suite.

Phil Spencer n'a de cesse de marteler que le secteur du jeu vidéo ne doit pas nourrir des oppositions et hostilités malsaines, mais qu'il est possible d'évoluer dans un sens commun au profit des joueurs avant tout. Il était d'ailleurs déjà monté au créneau pour défendre Cory Barlog de Santa Monica studio lorsque ce dernier évoquait les cas de harcèlement des développeurs de God of War il y a quelques semaines.