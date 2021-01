Mercedes présente l'énorme écran de ses prochaines berlines

Il n'y a pas que dans le salon que les nouvelles technologies d'écran s'invitent : les véhicules profitent également des avancées des constructeurs et Mercredes le prouve avec son prochain tableau de bord.

Le constructeur automobile Mercedes vient de lever le voile sur un gigantesque écran. Non, la marque allemande ne se lance pas dans les téléviseurs, mais souhaite faire de sa prochaine berline EQS une véritable vitrine technologique et futuriste.

On avait déjà vu Tesla intégrer des écrans de plus de 17 pouces au sein de ses véhicules, mais cela ressemblait davantage à une énorme tablette posée dans l'habitacle. Mercedes ira plus loin, car c'est tout le tableau de bord qui se transformera en écran.

Mercedes a ainsi présenté l'Hyperscreen, un écran tactile de 56 pouces qui épousera le tableau de bord de sa berline électrique de luxe EQS cette année. Le tout sera animé par le système d'infodivertissement MBUX de deuxième génération sans aucun bouton physique pilotable par des interfaces tactiles, mais aussi par la voix.

L'Hyperscreen rassemblera en réalité plusieurs écrans dans un panneau incurvé qui épousera parfaitement l'habitacle. De part et d'autre, on retrouvera deux modules d'aération circulaires, qui renforceront l'effet "cockpit" de l'ensemble.

L'écran coté passager devrait proposer un large panel d'options et d'accès au contenu.

Ce type d'écran devrait devenir la norme au sein des véhicules haut de gamme de Mercedes dans les années qui s'annoncent.