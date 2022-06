La numéro 2 de Meta (Facebook) démissionne

" Après 14 ans, je vais quitter Meta ", a annoncé Sheryl Sandberg qui démissionne de son poste de directrice des opérations de Meta Platforms, la maison-mère de Facebook, Instagram et WhatsApp. Elle quittera l'entreprise l'automne prochain, mais continuera toutefois de siéger au conseil d'administration du groupe.

" Quatorze ans plus tard, il est temps pour mois d'écrire le prochain chapitre de ma vie. […] Je sais que cela inclura de me concentrer davantage sur ma fondation et mon travail philanthropique, ce qui est plus important pour moi que jamais étant donné à quel point ce moment est critique pour les femmes. "

Après un livre éponyme sur les défis rencontrés par les femmes dans le travail et pour l'avancement de leur carrière, Sheryl Sandberg - aujourd'hui âgée de 52 ans - a notamment fondé l'organisation à but non lucratif Lean In qui œuvre dans la lutte contre les stéréotypes en lien avec le genre et pour offrir davantage d'opportunités aux femmes.

À l'origine de la monétisation de Facebook

Sheryl Sandberg a travaillé comme conseillère en stratégie pour le cabinet McKinsey, puis a été responsable de service du département du Trésor des États-Unis du temps de l'administration Clinton. Elle a ensuite rejoint Google en 2001 où elle a été vice-présidente des Ventes et Opérations internationales en ligne.

Après avoir contribué à la croissance des activités publicitaires de Google, elle a été débauchée par Facebook en 2008. Sheryl Sandberg a souvent été présentée comme la numéro 2 de Facebook et la cheville ouvrière du développement de l'activité publicitaire du groupe de Mark Zuckerberg - introduit en Bourse en 2012 - devenu Meta fin 2021 avec pour ambition le métavers.

Sheryl Sandberg ; source : Meta

La success story de Sheryl Sandberg chez Facebook a toutefois été écornée par diverses polémiques comme l'ingérence russe dans la campagne présidentielle américaine de 2016 et l'affaire Cambridge Analytica en 2018.

Mark Zuckerberg ne remplacera pas le rôle de Sheryl Sandberg

" C'est la fin d'une époque. Après 14 ans, ma bonne amie et partenaire Sheryl Sandberg quitte son poste de directrice des opérations de Meta ", écrit Mark Zuckerberg qui avait seulement 23 ans lors de l'arrivée de Sheryl Sandberg chez Facebook.

Le fondateur et patron de Meta ajoute qu'il ne prévoit pas de remplacer le rôle de Sheryl Sandberg dans la structure actuelle de l'entreprise. " Je ne suis pas sûr que ce soit possible. C'est une superstar qui a défini le rôle de COO (ndlr : Chief Operating Officer) à sa manière. Mais même si c'était possible, je pense que Meta a atteint un point où il est logique pour nos produits et nos activités d'être plus étroitement intégrés entre eux. "