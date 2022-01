Meta (Facebook) introduit un Privacy Center

Pour des utilisateurs de Facebook, Meta lance un Privacy Center qui semble être une refonte de l'Assistance confidentialité accessible depuis les paramètres du réseau social (Paramètres et confidentialité).

Le déploiement du Privacy Center a débuté pour quelques utilisateurs de Facebook aux États-Unis et avec la version sur ordinateur. Il est prévu un plus ample déploiement aux cours des prochains mois et avec davantage d'applications de Meta.

Meta présente le Privacy Center comme " un nouvel endroit pour en savoir plus sur notre approche du respect de la vie privée dans nos applications et technologies. " Actuellement, il s'articule autour de cinq modules.

Un hub d'outils déjà connus

Les thématiques abordées concernent la sécurité des comptes, le partage de publications, la collecte de données, l'utilisation des données et la publicité. Des guides permettent d'approfondir les sujets abordés.

" Au fil des années, nous avons mis en place un certain nombre de contrôles de confidentialité et de sécurité dans nos applications et nos technologies, et notre objectif est que le Privacy Center serve de centre pour ces contrôles et l'éducation à la confidentialité ", explique Meta.