Meta : les gants haptiques dédiés au Metaverse violeraient plusieurs brevets d'HaptX

Si les gants récemment présentés par Meta ont un petit air de déjà vu, c'est très certainement parce que l'on a déjà vu ce type de dispositif au cinéma, notamment dans plusieurs films de science-fiction, et impossible même de ne pas faire le rapprochement avec Ready Player One.

Avec son concept d'Internet nouvelle génération, Meta souhaite que les utilisateurs puissent sentir, toucher les objets virtuels. Pour ce faire, il faudra s'équiper d'accessoires à retour haptique, notamment de gants.

Meta indique ainsi développer ce gant depuis plus de 7 ans, un gant bardé de capteurs haptiques avec des poches capables de se gonfler et de se dégonfler très rapidement pour donner l'impression d'une résistance et du toucher.

Sur la face interne du gant, différents capteurs analysent les mouvements des doigts tandis que la position des mains est scrutée par des caméras. Il s'agit d'un accessoire principalement dédié à la réalité virtuelle et qui devrait permettre une manipulation précise des objets dans les environnements en 3D.

Meta promet qu'il sera possible de retranscrire la sensation de caresser un chien, mais sans pouvoir ressentir la texture des poils toutefois.

Mais ces gants font déjà l'objet de critiques et notamment parce que Meta n'a rien inventé de nouveau. Jake Rubin, patron de la société HaptX indique ainsi que les gants présentés par Meta ressemblent étrangement à celui développé par sa société depuis 2012. Il serait même déjà question de violation de plusieurs brevets.