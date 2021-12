Meta lance officiellement Horizon Worlds, son univers virtuel

Meta, la maison mère de Facebook donne le coup d'envoi d'Horizon Worlds, son univers virtuel qui cible en priorité les marchés américains et canadiens.

Mark Zuckerberg l'avait rapidement présenté il y a quelques semaines comme l'avenir du Web, Horizon Worlds est officiellement lancé aux USA et au Canada.

Rappelons qu'il s'agit d'un univers virtuel uniquement accessible aux utilisateurs de casques de réalité virtuelle Oculus Quest, aux possibilités illimitées qui se présente comme le réseau social du futur, à l'image de ce que propose l'Oasis dans le film Ready Player One : un refuge numérique dans lequel chacun peut réaliser tout ce qu'il souhaite.

Pour accéder à Horizon Worlds, il faut disposer d'un Oculus Quest, résider aux USA ou Canada et être âgé de plus de 18 ans. Pour l'instant, le contenu reste limité puisqu'un seul mini jeu baptisé Clash Arena est accessible en multijoueur. Malgré tout, les éditeurs et même les utilisateurs pourront développer de nouvelles activités.

On ne sait pas encore quand ce nouvel univers sera proposé en Europe et en France.