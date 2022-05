Meta perd de l'argent à cause du metaverse, mais tout va bien pour Mark Zuckerberg !

Alors que le nombre d'utilisateurs baisse et que les pertes s'affichent à 10 milliards de dollars, Mark Zuckerberg tente de rassurer ses actionnaires.

Il y a quelques mois, la panique était présente chez les actionnaires de Meta après la perte d'un grand nombre d'utilisateurs ainsi que de l'argent perdu dû au metaverse. Depuis, la situation au niveau des utilisateurs s'est améliorée, mais Mark Zuckerberg indique que le metaverse continuera à faire perdre beaucoup d'argent à l'entreprise, un choix assumé.

Depuis le début d'année, Meta investit en effet d'énormes sommes d'argent dans le développement de l'univers virtuel, pour le moment à perte, avec comme conséquence une perte de la moitié de leur valeur des actions du groupe. Il y a quelques jours, le fondateur de Facebook confirmait que les pertes dues à cet effort d'investissement affecteront l'entreprise pendant encore 3 à 5 ans.

Zuckerberg est toutefois convaincu qu'une fois le metaverse sera mis en place, ce dernier sera rémunérateur surtout grâce à l'économie générée par les créateurs. Il sera en effet possible pour les entreprises de vendre des biens et des services dans ce monde virtuel. L'entreprise mise sur ses casques, ses lunettes VR ou encore l'application Horizon Worlds pour développer tout ce qui tourne autour du metaverse et en devenir le leader d'ici à quelques années.

En attendant, Meta espère bien combler ses pertes grâce aux Instagram Reels, des vidéos courtes et amusantes sur Instagram dans lesquelles vous pouvez laisser libre cours à votre créativité et donner vie à votre marque, service en forte croissance même si la lutte avec son concurrent TikTok sera rude.