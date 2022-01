Meta s'offre un supercalculateur dédié à l'IA pour son metaverse

Meta compte mettre les bouchées doubles pour doper son metaverse et annonce la construction d'un super calculateur dédié à l'IA le plus rapide au monde

La maison mère de Facebook, Meta, a annoncé se lancer dans la construction d'un nouveau supercalculateur qui sera dédié à la recherche en intelligence artificielle. Le projet, baptisé AI Research CuperCluster (RSC) devrait s'achever au milieu de cette année, il sera alors le supercalculateur dédié à l'iA le plus rapide au monde.

Le RSC aura pour but de répondre aux exigences de Meta en matière de sécurité des systèmes de production et proposera une puissance de calcul permettant aux ingénieurs de développer les outils de demain.

Une partie du RSC est déjà opérationnelle et est exploitée pour le traitement automatique du langage (TAL) et la Computer Vision (vision par ordinateur). Il gère ainsi une application d'apprentissage automatique qui analyse et interprète des fichiers vidéo ou photos pour en définir le contenu.

Le RSC devrait permettre de proposer de nouveaux outils spécialisés dans la réalité augmentée, participer à la traduction automatique en temps réel entre différentes langues, et tout un ensemble de services qui seront proposés au sein de l'univers virtuel construit par le groupe.

Le super calculateur devrait rassembler jusqu'à 16 000 GPU d'ici juillet prochain, (actuellement la phase 1 du projet en compte déjà 6080). La bande passante annoncée sera de 16 To/S pour une capacité de 1000 pétaoctets de puissance de calcul.