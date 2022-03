Meta Quest 2 : les données de fitness disponibles en dehors de la VR

Les données de fitness du Meta Quest 2 vont pouvoir quitter le seul environnement de réalité virtuelle avec une synchronisation sur smartphone et l'application Santé d'Apple.

Meta annonce une nouvelle mise à jour qui concerne Oculus Move, le tracker de fitness intégré aux casque de réalité virtuelle (VR) Meta Quest 2 (Oculus Quest 2). Il permet de suivre le temps d'activité, les calories brûlées et les objectifs dans le domaine du fitness.

" Actuellement, vous ne pouvez accéder à ces statistiques que via l'application Oculus Move dans la VR. Mais nous savons que les utilisateurs restent actifs de bien d'autres manières en dehors de la VR, et qu'ils suivent leurs activités de fitness sur plusieurs applications et plateformes. "

À partir du mois d'avril prochain, Meta rendra ces données de suivi disponibles via l'application mobile Oculus sur Android et iOS. Sur les appareils iOS, les utilisateurs auront également la possibilité de synchroniser leurs progrès de fitness dans la réalité virtuelle avec l'application Santé d'Apple.

Avant la montre connectée de Meta ?

" Vous pourrez suivre automatiquement vos séances d'entraînement VR sur votre iPhone, iPad ou Apple Watch, sans avoir à saisir manuellement les informations relatives à votre exercice. Cela signifie que toutes vos statistiques, y compris vos activités dans et en dehors de la VR, peuvent être suivies et disponibles en un seul endroit. "

Meta souligne un caractère optionnel et du chiffrement de bout en bout sur les serveurs si le choix est fait d'une synchronisation. Les statistiques Oculus Move ne seront par ailleurs pas utilisées pour les publicités sur Facebook ou d'autres services du groupe.

Rappelons que Meta travaillerait sur sa propre montre connectée au nom de code Milan. L'évolution pour les données de fitness en dehors de la VR n'est alors sans doute pas un hasard.