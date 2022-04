Meta imaginerait des Zuck Bucks (pas une cryptomonnaie)

Pour Meta (anciennement groupe Facebook), le projet de cryptomonnaie Diem a capoté. Initialement dévoilé en grande pompe en 2019 en tant que projet Libra, il n'a pas été en mesure d'obtenir l'aval des régulateurs et ce malgré des concessions faites, comme une cryptomonnaie de type stablecoin d'abord indexée sur le dollar US.

Notamment pour le métavers, Meta n'a pas renoncé pour autant à des technologies financières et produits s'appuyant sur la blockchain. Le groupe prépare en outre l'arrivée des jetons non fongibles NFT dans Instagram, et probablement aussi pour Facebook.

C'est dans ce contexte que le Financial Times rapporte l'existence d'un projet de monnaie virtuelle sur lequel planche Meta via sa division Meta Financial Technologies. En interne, il est surnommé Zuck Bucks… en référence au diminutif de Mark Zuckerberg, le fondateur et patron de Meta.

Pas une cryptomonnaie

A priori, il ne s'agirait pas d'une cryptomonnaie basée sur la blockchain. " Meta envisage d'introduire des tokens in-app qui seraient contrôlés de manière centralisée, à l'instar de ceux utilisés dans les applications de jeux, comme la monnaie Robux dans le célèbre jeu pour enfants Roblox ", écrit le Financial Times.

En plus, Meta plancherait également sur la création de jetons sociaux ou de réputation afin de récompenser les utilisateurs pour des contributions importantes dans des groupes Facebook, ainsi que des monnaies associées à certains influenceurs sur Instagram.

Bien évidemment, rien ne dit à ce stade que les Zuck Bucks et autres se concrétiseront. Dans une réaction obtenue par The Verge, une porte-parole de Meta déclare : " Nous n'avons pas d'annonces à faire aujourd'hui. Nous envisageons en permanence des produits innovants pour les particuliers, les entreprises et les créateurs. En tant qu'entreprise, nous nous concentrons sur la construction du métavers et cela comprend l'aspect des paiements et services financiers. "