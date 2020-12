Metacritic : le meilleur et le pire du jeu vidéo en 2020

Metacritic nous dresse le bilan de l'année 2020 en nous livrant son Top 10 des meilleurs, mais aussi des pires jeux.

Le site regroupe les notes publiées un peu partout dans les médias concernant la plupart des jeux vidéo et dresse une moyenne générale. Voici donc le classement des meilleurs jeux selon le site, toutes plateformes confondues :

Persona 5 Royal - PS4 (95%) The Last of Us Part II - PS4 (93%) Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age Definite Edition – PS4 (93%) Hades - Nintendo Switch (93%) Half-Life: Alyx - PC (93%) Ori and the Will of the Wisps - Nintendo Switch (93%) Hades - PC (93%) Demon's Souls - PS5 (92%) Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age Definite Edition – Xbox One (91%) Microsoft Flight Simulator - PC (91%)

Contrairement aux Game Awards qui ont consacré The Last of Us Part 2, le titre n'arrive qu'à la seconde position du classement, derrière Persona 5 Royal qui le devance de deux points. En troisième position on regroupe Dragon Quest XI S, suivi de l'excellent Hades, la vraie surprise de cette année.

Le bilan s'accompagne également des flops de l'année et 2019 n'échappe pas aux déceptions. Voici donc les 10 jeux affichant les pires scores chez Metacritic :