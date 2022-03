Une école dédiée au metaverse va voir le jour à Paris

C'est donc une première pour la France, à Paris plus exactement que le premier « Metaverse College » va ouvrir ses portes. Une première mondiale ! Le futur directeur de l'établissement a annoncé la mise en place d'un diplôme « Chef de projet metaverse », mais aussi de trois masters en continu ou en alternance. L'établissement sera dédié à la création, la structuration et au développement de cet univers 3D.

Ces diplômes seront composés de trois domaines : la finance avec la cryptomonnaie, les blockchains, l'art avec les NFT, le design d'oeuvres numériques et enfin le développement de la data avec la conception d'univers virtuels.

Ce sera donc une cinquantaine d'élèves avec un niveau de bac+2 qui intégreront l'école dans l'Arche de la Défense pour obtenir leur diplôme déjà reconnu par l'état. Ces derniers offriront pas mal de débouchés comme les marketing virtuel, data architecte, designer 3D, NFT designer...

Pour y rentrer, il faudra cependant débourser entre 6500 et 8000 € pour les bac +3 et 11 000 € par an pour les masters. À la rentrée 2023, une formation postbac verra aussi le jour, mais dont le prix n'est pas encore connu.