Métavers et IA : Meta planche sur un bot de création d'univers virtuels à la voix

Dans le cadre d'un événement " Inside the Lab ", Meta a dévoilé plusieurs technologies sur lesquelles travaillent ses laboratoires d'intelligence artificielle. Patron et fondateur de Meta, Mark Zuckerberg a notamment fait la démonstration d'une version préliminaire d'un concept de Builder Bot.

Introduit comme un nouvel outil d'IA pour stimuler la création dans le métavers, le Builder Bot doit permettre de générer ou importer des éléments 3D dans un monde virtuel en utilisant uniquement pour cela des commandes vocales.

Avec un prototype de Builder Bot et dans un univers virtuel encore vierge où apparaît l'avatar d'un employé de Meta - un Metamate - accompagné de celui de Mark Zuckerberg, ce dernier demande à voix haute de créer une scène avec un parc, puis change d'avis pour créer une plage. Il demande ensuite l'ajout de nuages et d'une île.

D'autres éléments comme des arbres, une couverture de pique-nique, une table ou encore des verres peuvent être tout aussi simplement générés par l'intelligence artificielle et avec des commandes vocales, de même que des effets sonores.

Bien plus pour le métavers avec l'IA



Ce Builder Bot fait partie d'un projet de plus grande ampleur baptisé CAIRaoke portant sur un modèle d'IA de nouvelle génération afin de discuter avec des assistants virtuels, et qui a vocation à devenir central pour le métavers imaginé par Meta.

" Nous avons développé un modèle neuronal de bout en bout qui peut alimenter des conversations beaucoup plus personnelles et contextuelles que les systèmes que les gens connaissent aujourd'hui ", indique Meta en soulignant que le modèle issu de projet CAIRaoke est déjà utilisé dans Portal et sera intégré à des dispositifs de réalité augmentée et virtuelle.

Pour le métavers, Meta travaille également sur un système d'IA pour aboutir à un traducteur vocal universel. Une entreprise qui demeure au long cours.