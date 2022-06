Une alliance pour un métavers ouvert et interopérable

Se donnant pour mission de favoriser le développement de normes d'interopérabilité ouvertes pour le métavers, le Metaverse Standards Forum voit le jour. Les domaines à traiter seront définis par les membres de cette alliance dans la mesure où ils sont pertinents avec la vision du métavers.

En plus de technologies interactives 3D et graphiques, réalité augmentée, réalité virtuelle, création de contenu photoréaliste, systèmes géospatiaux, jumeaux numériques, il est également question de collaboration en temps réel, jeu multi-utilisateur ou encore d'économie en ligne.

Un champ d'action - et de réflexion - très large à la hauteur de ce qu'englobe le ou plutôt les métavers. " Le Forum se concentrera sur des projets pragmatiques basés sur l'action. […] Afin d'accélérer le test et l'adoption de normes relatives au métavers, tout en développant une terminologie cohérente et des lignes directrices pour le déploiement. "

Des absences notables

Pour autant, cette alliance précise bien qu'elle n'accouchera pas elle-même de standards. Elle jouera un rôle de coordination et de mise en relation d'organismes spécialisés. Il faut dire que Khronos Group est à la tête du Metaverse Standards Forum, avec aussi le World Wide Web Consortium (W3C), l'Open Geospatial Consortium et l'Open AR Cloud par exemple parmi ses membres fondateurs.

Sont également impliqués des groupes comme Adobe, Autodesk, Epic Games, Huawei, Microsoft, Nvidia, Qualcomm, Sony Interactive Entertainment et bien évidemment Meta. Comme souvent avec de telles alliances, ce sont les absents qui sont remarqués. Il n'y a notamment pas Apple, ni Google ou HTC (HTC Vive). Roblox et Niantic pour le gaming ne sont pas présents non plus.

Le Metaverse Standards Forum reste toutefois ouvert à l'arrivée de nouveaux membres. Une invitation qui concerne par exemple les acteurs du monde crypto.